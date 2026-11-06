Officine Filosofiche, a Colle il pensiero diventa ricerca condivisa

Filosofare insieme, partendo da un’opera d’arte, da un brano musicale o da una domanda capace di aprire nuove prospettive sulla vita. Nascono con questo obiettivo le Officine Filosofiche, il nuovo progetto di DialogArti che porterà al Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa uno spazio di incontro, ascolto e ricerca condivisa. Il primo appuntamento è in programma il 24 novembre e si inserisce nel percorso di coprogettazione con i Musei Colligiani.

A condurre il laboratorio saranno il presidente di DialogArti, Angelo Petraglia, e Clizia Miglianti, già impegnati insieme nella ricerca che intreccia filosofia, arte e vita quotidiana.

«Le Officine saranno uno spazio di incontro e di ricerca condivisa, in cui fare filosofia insieme a partire da domande e stimoli diversi: un’opera d’arte, un brano musicale o altri spunti capaci di mettere in movimento il pensiero», spiega Petraglia. «Attraverso l’ascolto, l’osservazione e il confronto, rifletteremo su questioni che riguardano anche la nostra vita. Non saranno quindi semplici lezioni, ma incontri partecipati, aperti al dialogo».

L’obiettivo è superare il modello della lezione frontale per fare della filosofia un’esperienza accessibile e collettiva, nella quale ogni partecipante possa contribuire alla riflessione. L’arte e la musica diventano così occasioni per interrogarsi, mettere in discussione le proprie convinzioni e confrontarsi con altri punti di vista.

Il filo conduttore di questa prima edizione sarà “Trasmutare”, in continuità con il tema della nuova stagione del podcast di DialogArti. «Esploreremo il rapporto tra identità e cambiamento, chiedendoci come possiamo trasformarci e, allo stesso tempo, continuare a riconoscerci», anticipa Petraglia.

Per avviare il percorso è previsto un gruppo di almeno otto partecipanti, fino a un massimo di venti persone. Un numero contenuto, pensato per favorire il confronto diretto e garantire a tutti la possibilità di prendere parte attivamente al laboratorio.

Informazioni sul tema del primo incontro, sui costi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di DialogArti: https://www.dialogarti.com/officine-filosofiche.

DialogArti è una associazione culturale nata a Colle di Val d’Elsa, lavora in collaborazione con il Comune e l’amministrazione di Colle di Val d’Elsa con l’idea di mettere in relazione pratiche artistiche e ricerca culturale, creando spazi di dialogo tra persone, generazioni e linguaggi diversi. In particolare lavora su progetti che intrecciano pensiero, esperienza e forme artistiche (podcast, incontri pubblici, laboratori e iniziative nei luoghi della cultura).