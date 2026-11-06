Mens Sana Karate, Banfi e Butini vicecampionesse d’Italia

Due medaglie d’argento in una delle competizioni più selettive del calendario nazionale. Grande risultato per la Mens Sana Karate al Campionato Italiano per Regioni FIJLKAM 2026, dove Azzurra Banfi e Margherita Butini si sono laureate vicecampionesse d’Italia nel kumite. Un risultato di particolare valore anche per le modalità di accesso alla competizione. Alla manifestazione potevano infatti partecipare soltanto gli atleti selezionati nel corso della stagione dallo staff tecnico della Toscana, con un solo rappresentante per ciascuna categoria di peso.

Cinque gli atleti della Mens Sana Karate chiamati a vestire i colori della rappresentativa regionale: Margherita Butini nella categoria -53 kg, Azzurra Banfi nei +66 kg, Alessio Mallardi nei -60 kg, Nataliya Slabinoha nei -61 kg e Maya Milea nei -59 kg. Ad Aversa gli atleti si sono confrontati con i rappresentanti di 18 comitati regionali, in una competizione caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato. La manifestazione ha fatto registrare 377 iscrizioni nelle sole classi Under 18 e Over 18 e circa 450 atleti complessivamente coinvolti tra gare individuali e la nuova competizione dedicata alle squadre miste.

In questo contesto Margherita Butini e Azzurra Banfi sono riuscite a costruire due percorsi di assoluto rilievo, superando sei incontri preliminari prima di raggiungere le rispettive finali e conquistare la medaglia d’argento. Due podi che premiano mesi di allenamento e un impegno quotidiano che coinvolge non soltanto gli atleti, ma anche tecnici e famiglie, chiamati a sostenere un’attività agonistica particolarmente intensa nel corso dell’intera stagione. Soddisfazione anche per il bronzo conquistato da Raffaello Milanta del Dojo Lucca, che ha preparato la competizione insieme al gruppo della Mens Sana Karate durante il proprio percorso universitario a Siena.

Il doppio argento nazionale rappresenta un nuovo riconoscimento per un settore agonistico che porta avanti un programma di allenamento particolarmente intenso, con cinque sedute settimanali e un’attività che prosegue anche nei mesi estivi. Nel corso di una sola stagione la squadra arriva ad affrontare circa cinquanta competizioni. Solo nel 2026 gli atleti della Mens Sana Karate hanno gareggiato in dieci diverse regioni italiane e hanno preso parte a competizioni internazionali in Georgia, Cipro, Austria, Slovenia, Polonia e Spagna. Un percorso che testimonia la continuità del lavoro svolto dalla sezione e che trova nei due argenti conquistati da Azzurra Banfi e Margherita Butini un nuovo importante risultato a livello nazionale.