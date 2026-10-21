Pattinaggio Corsa: Sofia Paola Chiumiento è una stella d’oro

Sofia Paola Chiumiento entra ancora una volta nella storia del pattinaggio mondiale. Ai Campionati del Mondo di Asunción, in Paraguay, l’atleta della Mens Sana Pattinaggio Corsa ha conquistato il titolo mondiale juniores nella 100 metri in corsia, raggiungendo così quota dieci titoli mondiali giovanili in carriera. Un altro successo di assoluto prestigio per la pattinatrice biancoverde, che dopo i grandi risultati ottenuti nelle gare su pista ha saputo confermarsi anche su strada, aggiungendo un nuovo oro a un Mondiale già straordinario. La vittoria nella 100 metri in corsia rappresenta l’ennesima conferma delle qualità tecniche e atletiche di Chiumiento, ma anche del lavoro quotidiano portato avanti insieme allo staff tecnico e ai compagni della Mens Sana Pattinaggio Corsa.

Il bilancio complessivo della rassegna iridata di Asunción è di altissimo livello per i colori biancoverdi. Grande performance di Duccio che si conferma, anche nel 2026, Campione del Mondo. Si tratta, inoltre, dell’unico azzurro ad aver conquistato il titolo mondiale assoluto, portando a casa la maglia iridata; Sofia entra nella leggenda giovanile di questo sport vincendo il suo decimo titolo juniores in quattro anni.

Un totale di quattro ori e due argenti che conferma ancora una volta la Mens Sana Pattinaggio Corsa ai vertici del panorama internazionale. Un successo frutto del lavoro dello staff tecnico coordinato da Laura Perinti e dai tanti volontari e genitori che ogni giorno contribuiscono ad accrescere il talento di questi atleti.