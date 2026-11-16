Virtus Buonconvento agli Assoluti di nuoto: Leoni in finale

Nella kermesse invernale degli Assoluti di nuoto ci ha pensato Alessandra Leoni a far sognare la Virtus Buonconvento, centrando la finale dei 200 stile libero, chiusa con bellissimo quinto posto al termine di una gara di testa, aggressiva e convincente (1’55’’9); la vittoria è andata alla campionessa Alessandra Mao che ha rimontato la giallonera proprio negli ultimi 50 metri. L’atleta della Virtus e delle Fiamme Oro ha gareggiato anche nella finalissima dei 100 stile libero, chiusa al settimo posto.

Il neo acquisto Roberta Piano Del Balzo ha nuotato un bel 100 farfalla (59’’99 nella Finale B) e un discreto 200 farfalla, sesta assoluta nella finalissima; nella stessa gara è arrivata anche una bella prestazione di Chiara Costagli che si è presa la netta vittoria della Finale B, portando il suo nuovo limite personale nei 200 farfalla a 2’11’’07, con ben 2 secondi di progresso cronometrico.

Tra i maschi si è distinto il solito Andrea Prapugicu, ormai stabilmente tra i migliori interpreti della rana nazionale: 58’’97 e quarto posto nella Finale B dei 100; 2’09’’01 in quella dei 200 rana, sempre in quarta posizione.

Martha Mathilda Loetscher era invece impegnata nei suoi Campionati Assoluti nazionali a Losanna, in Svizzera. Nei 50 dorso la giovane virtussina (classe 2009) ha preso la Finale A e ottenuto l’ottava posizione, mentre in quella dei 100 dorso è salita al quinto posto con il discreto crono di 1’01’’9. Nella finalissima dei 200 dorso Martha è andata, per la prima volta in carriera, al podio nazionale, conquistando una splendida medaglia di bronzo con una prestazione davvero interessante (2’12’’6) che fa ben sperare per il suo futuro agonistico e per le prossime prove italiane dove tornerà a vestire i colori della Virtus Buonconvento.