Mens Sana Runners campione provinciale per la quinta volta

Una Mens Sana Runners ancora una volta protagonista conquista, per il quinto anno consecutivo, il titolo di campione provinciale. Al termine di 14 gare e con quasi seimila punti raccolti, oltre il doppio rispetto alla seconda società classificata, gli atleti biancoverdi si sono confermati al vertice del circuito provinciale. Un risultato che testimonia la continuità del lavoro portato avanti dal gruppo negli ultimi anni e la capacità della squadra di mantenersi competitiva su tutto il territorio. Gara dopo gara, la Mens Sana Runners ha costruito un percorso fatto di partecipazione, costanza e spirito di squadra, fino a conquistare nuovamente il titolo provinciale. Una società in continua crescita, grazie anche alla partnership con Tommaso Furi e Allianz Bank.

La soddisfazione per il risultato sportivo si accompagna anche all’impegno della sezione nella promozione della corsa e dell’attività podistica. Negli ultimi anni la Mens Sana Runners ha infatti rafforzato il proprio ruolo anche dal punto di vista organizzativo, portando avanti la gara “Su e Giù per i Colli Senesi”, che nell’edizione 2026 si è confermata la manifestazione più partecipata dell’intero circuito provinciale. Un doppio traguardo, quindi, che premia sia i risultati ottenuti dagli atleti sia il lavoro svolto dalla sezione per promuovere e far crescere il movimento podistico sul territorio.