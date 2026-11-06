Vivere, narrare e pensare la guerra in Età Moderna, conferenze all’Accademia degli Intronati

L’Accademia Senese degli Intronati, nell’anno in cui si celebra il cinquecentenario della Battaglia di Camollia (25 luglio 1526), ha organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena e con il contributo del MiC il ciclo di conferenze Vivere, narrare e pensare la guerra in Età Moderna, curato da Barbara Gelli.

Gli incontri si terranno nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi (via di Città, 75 – Siena) secondo il seguente calendario:

Primo incontro: Gli stati italiani e la battaglia di Pavia martedì 10 novembre 2026 ore 17,45

Mario Rizzo (Università di Pavia): Fra “grande” e “piccola” storia: l’assedio e la battaglia di Pavia nel contesto geopolitico-strategico europeo

Graziella Palei (restauratrice libera professionista-Siena): Intessere la storia con il filo. Gli arazzi della Battaglia di Pavia tra iscrizioni, conservazione e progetto espositivo

Secondo incontro: Narrare la guerra giovedì 10 dicembre 2026 ore 17,45

Barbara Gelli (Università di Siena): Il diavolo che illuminò gli spagnoli. La guerra di Siena nella propaganda fiorentina antimedicea

Pasquale Palmieri (Università di Napoli Federico II): Vienna 1683: vivere, pensare e raccontare la guerra

Terzo incontro: Spese di guerra martedì 12 gennaio 2027 ore 17,30

Matteo Calcagni (Università di Glasgow): I cordoni della borsa. La Depositeria di Siena tra finanza pubblica e difesa dello Stato Nuovo (1609-1744)

Jacopo Pessina (Università di Pisa): Le spese militari di un piccolo stato durante le guerre d’Italia: il caso della repubblica di Lucca, 1494-1559

Quarto incontro: Lo sguardo dei soldati martedì 2 febbraio 2027 ore 17,30

Stefano Calonaci: università di Siena

Odiare la Repubblica: Siena come Atene e Roma. Tracce di ideologia politica dietro il rumore delle armi (1553-1555)

Matteo di Tullio (Università di Pavia): «Apparecchiare» l’alloggiamento. La complessa relazione tra militari e civili nella Lombardia del primo Cinquecento

Quinto incontro: Guerra e religione martedì 16 febbraio 2027 ore 17,30

Dennj Solera (Università di Siena): Sant’Uffizio e confraternite inquisitoriali tra guerra spirituale e contese politiche: il caso senese

Stefano Brogi (Università di Siena): Filosofi e guerre di religione in età moderna.