Le immatricolazioni all’Università di Siena in crescita di quasi il 15%

Sono in crescita di quasi il 15% le immatricolazioni e le iscrizioni al primo anno all’Università di Siena. Rispetto allo scorso anno l’incremento è del 9% per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico (+213 studentesse e studenti, da 2.365 a 2.578) e del 32% per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale (+240 studentesse e studenti, da 745 a 985). In termini assoluti, l’aumento complessivo è dunque di 453 nuove studentesse e studenti.

I dati sono stati estratti alla stessa data del 3 novembre, che quest’anno segna il termine per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico. Dopo tale data sarà comunque possibile immatricolarsi con il pagamento di una piccola mora, mentre saranno conteggiati più in là gli immatricolati al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (340 posti disponibili) e gli altri che decideranno di immatricolarsi a uno dei corsi affini a seguito del semestre aperto, a cui sono iscritti più di 440 studentesse e studenti. Per i corsi di laurea magistrale il termine per le iscrizioni è invece fissato al 18 dicembre.

Per quanto riguarda le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico, si registra un forte incremento nell’area di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche (+17,2%), seguita da Scienze biomediche e mediche (+14,3%) e Scienze sperimentali (+10,9%), mentre resta sostanzialmente stabile l’area umanistica (Lettere, Storia, Filosofia e Arti).

Per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale, l’aumento è generalizzato su tutte le aree, guidato da Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche (+46,4%), Scienze biomediche e mediche (+43,7%), Scienze sperimentali (+30,9%) e Lettere, Storia, Filosofia e Arti (+15,9%)

Anche la distribuzione territoriale per residenza delle immatricolate e degli immatricolati, così come delle nuove iscritte e dei nuovi iscritti, premia l’ateneo senese.

Nelle triennali gli aumenti si concentrano principalmente tra Toscana e Umbria, riguardando in particolare le province dell’area vasta: Siena +12,2%, Arezzo +5,6% e Grosseto +1,4%. Lo stesso trend, e con percentuali di crescita ancora più elevate, si registra per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale.

Le studentesse e gli studenti con residenza estera rappresentano il 7% delle immatricolazioni triennali, con forti presenze da Kazakistan e Turchia, e il 37% delle iscrizioni al primo anno dei corsi magistrali, con arrivi in prevalenza da India, Pakistan ed Egitto.

“Questi dati, non ancora definitivi ma consolidati e affidabili nelle tendenze di fondo – ha commentato il Rettore Roberto Di Pietra – ci confortano e inviano un segnale molto positivo e incoraggiante a tutto l’Ateneo. L’incremento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti, sia nel nostro territorio di riferimento che a livello regionale, nazionale e internazionale, testimonia la solidità dell’offerta formativa e l’attrattività dell’Ateneo. In attesa delle statistiche definitive, accogliamo questo risultato con soddisfazione e con il senso di responsabilità che deriva dalla tradizione e dal prestigio della nostra Università, con l’obiettivo prioritario di garantire alle studentesse e agli studenti la massima qualità didattica, servizi efficienti e un ambiente di studio e di vita accogliente, internazionale e sostenibile”.