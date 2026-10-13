Università di Siena, oltre 2.300 iscritti ai Career Days 2026

Sono entrati nel vivo i Career Days 2026 dell’Università di Siena, quattro giornate dedicate all’incontro tra università e mondo del lavoro, con colloqui conoscitivi, presentazioni e occasioni di confronto con oltre 60 aziende alla ricerca di giovani talenti.

Le iniziative, in programma dal 12 al 15 ottobre, coinvolgono le sedi universitarie di Siena e Arezzo. Sono oltre 2300 le iscrizioni registrate per partecipare agli incontri e sostenere colloqui direttamente con le imprese. Gli stand aziendali, allestiti nelle diverse sedi dell’Ateneo, offrono a studentesse e studenti, laureate e laureati l’opportunità di entrare in contatto con i responsabili delle risorse umane, conoscere i profili professionali ricercati e approfondire le possibilità di inserimento lavorativo. Gli appuntamenti proseguono a Siena il 14 e 15 ottobre; e il 14 ottobre al Campus Lab del Pionta, nella sede universitaria di Arezzo.

Con l’apertura degli stand, il 13 ottobre, nelle sedi senesi di San Francesco e San Miniato, i Career Days sono entrati nella fase dedicata agli incontri diretti con le aziende. Tutte le oltre 60 imprese partecipanti propongono opportunità di lavoro e tirocinio, offrendo ai partecipanti occasioni concrete per avvicinarsi al mondo professionale e valorizzare le proprie competenze.

Il programma si è aperto lunedì 12 ottobre con un appuntamento dedicato ai dati AlmaLaurea. Presenti il Rettore Roberto Di Pietra e la Delegata al Placement professoressa Claudia Faleri, si è tenuto l’incontro curato da Almalaurea per illustrare i dati relativi al profilo delle laureate e dei laureati e alla loro condizione occupazionale, pubblicati lo scorso giugno. Fra i dati illustrati spicca il tasso di occupazione per laureate e laureati magistrali a un anno dal conseguimento del titolo, questo è pari all’80,2%, sostanzialmente in linea con il dato nazionale (80,8%). A cinque anni dalla laurea il tasso di occupazione raggiunge il 95,8%, superando sia la media nazionale (94,4%) sia quella regionale (95,5%). Particolarmente significativo è il dato relativo alla parità di genere: uomini e donne registrano infatti lo stesso tasso di occupazione (95,8%), mentre l’occupazione femminile risulta superiore alla media toscana.

Molto positivi anche i dati occupazionali dei laureati di primo livello che scelgono di entrare direttamente nel mercato del lavoro; a un anno dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione raggiunge l’85,2%, superando sia la media toscana (82,4%) sia quella nazionale (81,2%). Tra i laureati di primo livello che entrano direttamente nel mercato del lavoro, spicca il dato relativo al tasso di occupazione femminile che raggiunge l’83,1%, quasi tre punti percentuali sopra la media regionale (80,3%). Durante l’incontro la presidente del network Alumni, Anna Prugnola, ha conversato con ex studentesse ed ex studenti che hanno illustrato il proprio percorso professionale; è poi seguito un momento conviviale.

Quindi il 13 ottobre è stata la giornata di apertura degli stand. Il Career Day San Francesco, nella Cripta della sede universitaria, è stato dedicato agli ambiti economico-giuridico, politico-sociale e umanistico. Hanno partecipato: Acquedotto del Fiora, Alleanza Assicurazioni, Azienda Banfi, Banca Cambiano 1884, Banca Centro Toscana-Umbria, Banca Fideuram, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca TEMA, Bonelli Erede, Borgo San Felice, Castel Monastero, Castiglion del Bosco, Chiantibanca, Deloitte, Ferragamo, Generali Italia, Gruppo BCC Iccrea, Intesa Sanpaolo, Join Business Management Consulting, KPMG, Ludovico Martelli, Ordine dei Commercialisti di Siena, Pramac – PR Industrial, PTS, RCR Cristalleria Italiana, S.A.V.E.T, Sei Toscana, Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers – PWC, Trigano Servizi, Unicoop Firenze, X Combinator.

Il Career Day San Miniato è stato invece dedicato all’area bioscientifica e farmaceutica, con: Akkodis, BENU Farmacia, Centro per l’impiego di Siena (ARTI – Agenzia regionale toscana per l’impiego), DIESSE Diagnostica Senese, JSB Solutions, Lafarmacia, MAASI e Philogen.

Mercoledì 14 ottobre (dalle ore 10:00) seguiranno altri due appuntamenti a Siena ed Arezzo.

Il Career Day San Niccolò a Siena, per l’ambito ingegneristico e tecnologico, vedrà la presenza di: Aruba, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassioli, GSK Vaccines, Ima Life Quantum (ex Pharma Integration), Laika Caravans, Marchesini Group, Metriks AI, Omnia Technologies Group, Overtech Consulting, Procter & Gamble, Progress Rail Signaling, SECO, SVI e Tesar.

Il Career Day Arezzo, per i corsi del Campus del Pionta, proporrà la partecipazione di: Alleanza Assicurazioni, Generali Italia, Goldex, Knowità, University of Oklahoma in Arezzo, K2B (Koinè e Betadue), OpenCom, Oxfam Italia e Progetto 5 Cooperativa Sociale.

Giovedì 15 ottobre i Career Days 2026 si chiuderanno al Rettorato Unisi con una novità: l’International Talents Match, a cura di garagERASMUS. Per la prima volta all’Università di Siena, l’iniziativa di garagERASMUS punterà a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani professioniste e professionisti con un’esperienza di mobilità internazionale. L’evento si rivolge a studenti e neolaureati che hanno vissuto un’esperienza all’estero (Erasmus+, studio o tirocinio, volontariato, progetti internazionali o altre esperienze interculturali) e offre colloqui individuali one-to-one con i recruiter delle aziende partecipanti, per raccontare il proprio percorso e le proprie aspirazioni. Appuntamento a partire dalle ore 14:30, esclusivamente in presenza. Per partecipare occorre candidarsi tramite il form online, scegliendo le aziende da incontrare e allegando il curriculum. I candidati selezionati riceveranno via mail il programma individuale dei colloqui.

Il programma completo, gli elenchi aggiornati delle aziende partecipanti e le informazioni per partecipare sono disponibili su: orientarsi.unisi.it/lavoro/career-days-2026.