Un appuntamento condiviso per valorizzare la sinergia istituzionale e il legame profondo tra il mondo accademico e la città. Per la prima volta, lʼUniversità di Siena e lʼUniversità per Stranieri di Siena hanno scelto di presentare in modo congiunto le rispettive Cerimonie di inaugurazione dell’anno accademico, entrambe in programma per la giornata di mercoledì 25 novembre 2026. L’iniziativa ha coinvolto anche il Comune di Siena, con l’obiettivo di aprire i due momenti degli Atenei con l’intera cittadinanza. I dettagli delle celebrazioni sono stati illustrati nel corso della conferenza che si è tenuta mercoledì 18 novembre 2026, nella Sala Maccherini del Comune, con la partecipazione dellʼAssessore ai Rapporti con le Università del Comune di Siena, Vanna Giunti, del Rettore dellʼUniversità di Siena, Roberto Di Pietra, e del Rettore dellʼUniversità per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari.

Per quanto riguarda lʼUniversità di Siena, la Cerimonia di inaugurazione del 786° anno accademico si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 11:00, al Teatro dei Rozzi, una cornice scelta in via eccezionale per garantire la più ampia partecipazione delle varie componenti della comunità accademica.

Ospite dʼonore sarà il professor Alessandro Barbero, celebre storico e divulgatore, che terrà un intervento dal titolo “Ignorans sum et idiota. San Francesco, i libri e lo studio”, offrendo al pubblico una riflessione storica e culturale di grande rilievo, in dialogo ideale con le celebrazioni francescane di questʼanno e con il tema stesso del sapere universitario.

La cerimonia si aprirà con la relazione del Rettore Roberto Di Pietra, cui seguiranno i saluti istituzionali delle componenti dellʼAteneo: Elisa Marretti, in rappresentanza della comunità studentesca, e Francesco Poesini, per il personale tecnico-amministrativo.

La prolusione ufficiale sarà affidata al professor Andrea Fagiolini, che interverrà sul tema “Lʼarmonia infranta – Dalla complessità della malattia allʼunicità della cura”. A chiusura della mattinata è prevista l’esibizione del Coro di Ateneo, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo: https://www.youtube.com/user/unisiena/featured.

LʼUniversità per Stranieri di Siena aprirà l’inaugurazione nell’aula magna Virginia Woolf della sede didattica (piazza Carlo Rosselli 27/28), alle ore 15:00, con la relazione del Rettore Tomaso Montanari. Seguiranno gli interventi delle rappresentanti degli/delle studenti Angelica Vittori, del personale tecnico-amministrativo Monica Campana, dell’osservatorio sulla precarietà Federica Brachini e della consigliera di fiducia Nicoletta Vettori.

Parteciperà alla cerimonia Francesca Pasimena, cugina di Lorena Isceri, vittima di femminicidio il 3 settembre 2026 a Barberino del Mugello (FI).

La lezione inaugurale dal titolo “Attraversare i confini, oltrepassare gli sguardi. Donne migranti, tratta di esseri umani e violenza di genere tra vulnerabilità e autodeterminazione” sarà tenuta da Francesca Nicodemi, avvocata ed esperta specializzata nella materia del diritto dell’immigrazione, con esperienza di venti anni nell’assistenza e tutela delle vittime di tratta.

Seguiranno lʼintervento musicale per arpa e voce a cura di Siena Jazz dal titolo “Jazz Respect” e l’estratto dallo spettacolo di Daniela Morozzi, con Johara Breda, dal titolo “Hope. Tracce di vita, storie di tratta”, un monologo teatrale sul tema della tratta, che combina autobiografia e impegno civile. L’evento potrà essere seguito anche in streaming su http://live.unistrasi.it

“La collaborazione tra il Comune di Siena e i nostri Atenei rappresenta un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città – ha detto l’Assessore Vanna Giunti –. Questa iniziativa congiunta testimonia una sinergia istituzionale che vogliamo rafforzare ulteriormente, con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare un modello di Siena come città a misura di studente. Una città capace di accogliere i giovani, accompagnarli nel loro percorso di formazione e offrire loro opportunità di crescita, partecipazione e integrazione nella comunità. In questo percorso il Comune ha il dovere di svolgere un ruolo attivo, lavorando insieme alle Università per rendere Siena sempre più attrattiva, accogliente e attenta alle esigenze degli studenti, che rappresentano una risorsa preziosa per il presente e il futuro della nostra città”.

“Presentare insieme per la prima volta le inaugurazioni dei due Atenei cittadini, al fianco del Comune di Siena – ha dichiarato il Rettore Roberto Di Pietra – testimonia la sinergia tra le nostre istituzioni e il legame che unisce il sistema universitario alla città. La cerimonia dellʼUniversità di Siena sarà un’occasione per riflettere sul valore del sapere e della ricerca con la prolusione del professor Fagiolini e lʼintervento di un ospite d’onore come Alessandro Barbero, nel segno delle celebrazioni francescane del 2026. Nella data simbolica del 25 novembre rinnoveremo inoltre l’impegno civile dellʼAteneo, dedicando un focus specifico alla borsa di studio per studentesse e studenti vittime di violenza in famiglia”.

“LʼUniversità per Stranieri di Siena ha sempre creduto che la data del 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, sia una data cruciale nel nostro calendario – ha sottolineato il Rettore Tomaso Montanari -. Alla luce del femminicidio di Lorena Isceri, così efferato e così vicino a noi, abbiamo deciso di inaugurare l’anno accademico quel giorno, insieme alla cugina di Lorena, per mettere la più importante data dell’anno accademico in quella giornata. Quando, negli anni passati, abbiamo organizzato eventi in quella giornata, la maggioranza dei professori maschi dell’ateneo non ha partecipato. Crediamo che ci sia ancora molto da fare e porre l’inaugurazione dell’anno accademico in questa data sia quindi un segnale per far capire quanto è fondamentale questo aspetto della lotta al dominio maschile nellʼottica di una università come la nostra. Una volta appreso che lʼUniversità di Siena avrebbe inaugurato lʼanno accademico nella stessa data, siamo stati molto felici di spostare la cerimonia al pomeriggio per poter avere tutte e due le università in un unico giorno. LʼUniversità di Siena condivide con noi la stessa attenzione per la causa di questa giornata internazionale, un ottimo segno per coordinare strettamente i due momenti fondamentali dell’anno accademico di entrambe le università e della città”.