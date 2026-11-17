Sabato 21 novembre, alle ore 10.30, sarà inaugurata la Scuola Primaria Gianni Rodari di Castellina Scalo, al termine dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione dell’edificio.

«La scuola è e resterà una priorità per la nostra Amministrazione – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Investire nell’edilizia scolastica significa fare una scelta precisa: mettere al centro i bambini, le famiglie e il futuro della nostra comunità. Con questo intervento abbiamo destinato risorse importanti alla valorizzazione del patrimonio scolastico, attraverso opere strutturali ed il rinnovamento degli ambienti, con l’obiettivo di offrire spazi sempre più funzionali e adeguati alle esigenze educative».

L’intervento si inserisce in un percorso di costante attenzione alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio scolastico. I lavori, in particolare, hanno consentito di aggiornare le caratteristiche strutturali dell’edificio.

L’opera dal valore complessivo di un milione e mezzo di euro, ha riguardato il consolidamento delle strutture portanti, finalizzato a migliorare la risposta dell’edificio alle sollecitazioni sismiche, il rifacimento della copertura e gli interventi sui solai. I lavori hanno riguardato, inoltre, impianti termici, idrico-sanitari, elettrici e antincendio, insieme alle opere di riqualificazione degli spazi interni ed esterni.

«Si tratta di un intervento importante – afferma la Vice Sindaca con delega alle Opere pubbliche, Paola Buti – che ha previsto opere strutturali significative, il rifacimento di parti dell’edificio e l’ammodernamento degli impianti. Un investimento che consente di valorizzare la struttura e migliorare la qualità complessiva degli spazi scolastici».

L’inaugurazione sarà l’occasione per condividere con la comunità il risultato dei lavori e presentare una scuola rinnovata, con ambienti riqualificati e spazi pensati per rispondere al meglio alle esigenze della vita scolastica. Alla cerimonia saranno presenti le autorità, gli insegnanti e gli alunni, protagonisti ogni giorno della scuola come luogo di apprendimento, incontro e crescita.

«Una scuola rinnovata significa investire concretamente nella qualità dell’esperienza educativa, offrendo ad alunni ed insegnanti ambienti più accoglienti, funzionali e adeguati a rispondere a esigenze educative in continua evoluzione – afferma l’Assessora all’Istruzione, Diana Nisi –. È un traguardo importante per tutta la comunità, non soltanto per quella scolastica. Poter contare su spazi pensati per promuovere il benessere, l’apprendimento e la crescita dei nostri ragazzi significa, infatti, prendersi cura del loro presente e investire nel futuro dell’intera collettività».

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione di sabato 21 novembre, alle ore 10.30, presso la Scuola Primaria Gianni Rodari di Castellina Scalo, per condividere questo importante momento per la scuola e per l’intera comunità.