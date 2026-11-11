Licei Poliziani, Jacopo Tabolli incontra le classi quinte

L’Aula Magna dei Licei Poliziani di Montepulciano ha ospitato nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, un momento importante per tutte le ragazze e i ragazzi delle classi quinte, prossime al diploma e alla famosa scelta del “cosa fare da grandi”. Protagonista della conferenza stampa il Professore Jacopo Tabolli, professore ordinario di civiltà dell’Italia preromana ed etruscologia all’Università per Stranieri di Siena e direttore degli scavi al Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni.

L’incontro ha portato il mondo dell’archeologia, della storia dell’arte e della professione culturale, al centro di un racconto volto a fare avvicinare i ragazzi e le ragazze a una delle più importanti scoperte degli ultimi anni nel territorio senese, che ha reso professioni una volta narrate o possibili solo in contesti lontani, professioni reali e concrete a cui ambire per chi nasce in questa provincia.

“Parlare di archeologia e farlo con le ragazze e i ragazzi dei licei è un’esperienza eccezionale perché nella vivacità delle loro domande, nel loro interesse verso i nostri racconti è racchiusa l’idea che vogliamo portare avanti, cioè quella di un patrimonio culturale vivo – dichiara il Professore Jacopo Tabolli – Gli scavi al Santuario Ritrovato, le centinaia di personalità coinvolte che ci lavorano, sono la dimostrazione di come qualsiasi professione, anche quella più fantasiosa come l’archeologo può essere reale e concreta. Potere portare queste esperienze dentro la scuola è quindi di vitale importanza, perché oltre a fare conoscere ai ragazzi i corsi universitari che vengono proposti nelle nostre università, permette di concretizzare i loro investimenti futuri, facendogli vivere con entusiasmo questo momento”

L’incontro fa parte del progetto “Orientamento in Uscita”, nato per non fare perdere o spaventare i ragazzi al momento della conclusione del percorso di studi, dandogli nuove prospettive e abbattendo le paure che arrivano naturalmente in questo periodo di vita. I Licei Poliziani ormai da anni si impegnano nell’andare incontro alle necessità delle nuove generazioni, che cambiano e mutano sempre più velocemente, cercando di creare un’unione tra loro e il mondo del lavoro, che si muove a sua volta in maniera imprevedibile, ma che cela nuove possibilità e professioni.

A contribuire a questo impegno i due nuovi indirizzi in cui vuole investire l’Istituto: quello Scientifico Sportivo e la curvatura Comunicazione, media e relazioni internazionali del Liceo Linguistico.

A confermare il tutto il Dirigente Scolastico Marco Mosconi: “I Licei Poliziani si sono sempre contraddistinti per la modernità e la contemporaneità non solo dei corsi di studio, ma anche delle strutture e degli eventi proposti. Garantire agli studenti momenti in cui possono interfacciarsi con professionisti che lavorano e si formano nel nostro territorio gli permette di avere accesso più facile ai possibili futuri in cui investire, non escludendo a priori alcuni percorsi universitari o professionali solo perché considerati ardui o troppo irraggiungibili. Allo stesso tempo, andare incontro alle loro necessità, investendo in nuovi indirizzi, laboratori e progetti, ci permette di garantire ai ragazzi un diritto allo studio più accessibile, evitando spostamenti importanti. I nostri studenti e studentesse si devono formare in un ambiente idoneo e, visti i risultati che stanno raggiungendo, tra cui la recente nomina a Presidente e Rappresentante della Consulta degli Studenti di Siena, rispettivamente di Raul Pallassini e Sara Tarantola, direi che siamo nella strada giusta”.