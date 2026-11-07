Cittadella dell’Agroalimentare: a Montalcino il nuovo plesso dell’IIS Ricasoli

Nasce nel segno della valorizzazione territoriale, della sostenibilità e dell’alta formazione la nuova casa dell’agricoltura e del futuro nel sud della provincia di Siena. È stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo plesso scolastico dell’Istituto Professionale Agrario, sezione staccata dell’IIS “B. Ricasoli”, a San Giovanni d’Asso, nel Comune di Montalcino e intitolata a Giulio Gambelli. L’intervento rappresenta il completamento materiale della più ampia visione strategica della Cittadella dell’Agroalimentare, un progetto ambizioso nato per creare un legame indissolubile tra scuola, istituzioni e il tessuto socio-economico locale. In un contesto territoriale a vocazione prevalentemente agricola e agrituristica, la nuova struttura assolve sia a una funzione formativa scolastica sia a quella di agenzia formativa extra-scolastica, aperta anche a corsi serali per la riqualificazione e l’aggiornamento del personale attivo nelle aziende. L’agricoltura senese, infatti, si distingue per l’altissima incidenza di produzioni certificate. Il territorio vanta un patrimonio unico di denominazioni Dop e Docg per un valore alla produzione di circa 616 milioni di euro. La provincia di Siena registra inoltre una tra le più alte percentuali di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) – 35-40% della superficie totale – a livello nazionale, oltre a una fitta rete di aziende agrituristiche multifunzionali – 1.320 primato toscano – e integrate nella filiera agroalimentare.

Un percorso condiviso: gli enti insieme per il territorio

L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, della Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, del Prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo e delle autorità locali e regionali, corona un percorso amministrativo e di programmazione avviato nel 2016, quando la Provincia di Siena – nell’esercizio delle competenze in materia di edilizia scolastica– approvò l’istituzione dell’indirizzo professionale “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” presso l’IIS Ricasoli.

Il cammino ha trovato il suo snodo fondamentale nel 2020 con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra Provincia di Siena, Comune di Montalcino e Istituto di Istruzione Superiore “B. Ricasoli”. Attraverso questa intesa si è definita un’azione congiunta che ha disciplinato il finanziamento e l’esecuzione dei lavori del nuovo edificio scolastico, inteso come fulcro della Cittadella Agroalimentare. L’accordo ha inoltre regolato il trasferimento dell’immobile, di proprietà del Comune di Montalcino, in uso alla Provincia di Siena prevedendo al tempo stesso la riserva di utilizzo da parte del Comune per attività compatibili con la didattica, oltre all’assegnazione della nuova sede all’Istituto Ricasoli. La Provincia di Siena opera come soggetto attuatore per la realizzazione e la futura manutenzione della scuola, mentre il Comune di Montalcino ha curato la progettazione definitiva ed esecutiva ed è stato soggetto attuatore per la realizzazione della palestra ad uso sia scolastico che pubblico. La Provincia ha inoltre assunto a proprio carico gli incarichi professionali legati al futuro complesso dei laboratori di trasformazione agroalimentare e di meccanica agraria, attualmente in fase di progettazione. La Regione Toscana ha sostenuto parte della realizzazione dell’intervento.

“L’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Agrario rappresenta un traguardo di straordinario valore sociale ed economico per l’intera provincia di Siena – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Con la consegna di quest’opera non restituiamo soltanto uno spazio scolastico moderno, sicuro e all’avanguardia ai nostri ragazzi, ma diamo sostanza a una precisa visione di governo del territorio: investire sull’edilizia scolastica, sulla formazione professionale e sulle aree interne significa creare le condizioni concrete affinché i giovani possano costruire il proprio futuro qui, valorizzando le eccellenze della nostra terra. La Cittadella dell’Agroalimentare è l’esempio di come le istituzioni riescano a generare, grazie a un’intuizione, sviluppo reale. La Provincia di Siena ha creduto con forza in questo progetto, investendo competenze e risorse fondamentali. Ringrazio il Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli che creduto fortemente in questo percorso, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che lo ha sostenuto, i presidenti che prima di me hanno portato avanti questo intervento, oltre ai nostri tecnici per il prezioso lavoro svolto. Questa scuola sarà un hub di servizi e competenze per le nostre aziende agricole, a conferma che la tenuta e lo sviluppo delle aree interne e rurali passa inevitabilmente dall’innovazione e dalla qualità della formazione”.

“L’agricoltura non si difende con gli slogan ma dando agli agricoltori e ai lavoratori le competenze tecniche, la professionalità e le infrastrutture necessarie per competere sui mercati rimanendo ancorati alle proprie radici – spiega il Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. – Abbiamo messo attorno allo stesso tavolo Comune, Provincia e Regione per costruire una scuola moderna, una palestra per la comunità e laboratori all’avanguardia: questo significa presidiare i territori, introdurre strumenti per contrastare lo spopolamento delle aree interne e dare un futuro lavorativo serio ai nostri ragazzi. Dalle parole siamo passati ai fatti, e oggi, mentre a livello nazionale si tagliano risorse e fondi alle scuole, consegniamo a Montalcino e a tutta la provincia di Siena un’eccellenza di cui essere orgogliosi. Questa non è una semplice cerimonia di inaugurazione, è la dimostrazione pratica che l’intervento pubblico, quando viene programmato con visione e gestito con concretezza, può produrre risposte reali per i nostri territori. E lo abbiamo fatto prendendoci un impegno preciso: portare qui servizi di alto livello, lavoro qualificatosi per i giovani restituendo centralità a questo versante del territorio senese. La Cittadella dell’Agroalimentare è una risposta a una necessità storica di Montalcino e della Val d’Orcia”.

“Questa inaugurazione è il risultato di un lavoro di squadra che ha tenuto insieme istituzioni diverse intorno a un obiettivo comune – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. – La Regione ha sostenuto l’intervento con 1,7 milioni di euro, oltre la metà dell’investimento complessivo, perché crede nell’edilizia scolastica, nella formazione professionale e nello sviluppo delle aree interne come leve decisive per il futuro della Toscana. Un territorio con un’agricoltura di qualità, fatta di produzioni Dop e Docg e di una fitta rete di aziende agrituristiche, ha bisogno di persone preparate, capaci di innovare senza perdere il legame con la propria terra. Questa scuola offre ai giovani un percorso di studi moderno e ai lavoratori un luogo di aggiornamento, e la palestra aperta alla comunità ne fa un presidio per tutta San Giovanni d’Asso. Ringrazio la Provincia di Siena, il Comune di Montalcino e i tecnici che hanno lavorato in questi anni. Auspico che si completi presto il progetto con i laboratori di trasformazione agroalimentare e di meccanica agraria, che faranno di questa scuola un centro di competenze al servizio delle aziende e dei giovani”.

Il progetto architettonico e la struttura

Il progetto esecutivo dell’opera, approvato nel 2023, è stato redatto su incarico del Comune di Montalcino dall’Associazione Scuola Permanente dell’Abitare – guidata dall’architetto Edoardo Milesi, – mentre la fase di realizzazione è stata interamente gestita dalla Provincia di Siena. L’intervento ha previsto il recupero dell’edificio storico in muratura che ospitava la ex scuola del Comune di San Giovanni d’Asso, collegato in continuità con una nuova porzione in ampliamento caratterizzata da una geometria contemporanea e impreziosita da una facciata ventilata di colore rosso. L’istituto si sviluppa su tre livelli, comprensivi di piano seminterrato, piano terra e primo piano. Al suo interno ospita sette classi didattiche e tre laboratori, oltre a vari spazi comuni. L’ingresso principale è situato al piano terra, mentre dal piano seminterrato si accede direttamente agli spogliatoi e alla palestra comunale. La mobilità verticale all’interno dell’edificio è garantita da scale interne e da un ascensore, assicurando la totale accessibilità degli spazi.

Quadro economico e investimenti

L’investimento complessivo dell’opera è stato di 3,2 milioni di euro ed è stato sostenuto attraverso un piano finanziario che ha visto il contributo della Regione Toscana per 1,7 milioni di euro, lo stanziamento del Comune di Montalcino per 1,2 milioni di euro e i restanti 300 mila euro sono stati coperti dalla Provincia di Siena. Per rendere la struttura subito operativa, la Provincia di Siena ha inoltre stanziato con fondi propri ulteriori 100 mila euro destinati all’acquisto di tutti gli arredi per le aule, i laboratori, gli uffici, la sala insegnanti, gli spogliatoi e le attrezzature sportive della palestra.