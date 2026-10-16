Il professor Giuseppe Patota saluta l’Università di Siena dopo 27 anni

Mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 12:15 nell’Aula 1 del Campus del Pionta ad Arezzo dell’Università di Siena, il professor Giuseppe Patota terrà la sua lezione di congedo dal titolo “Come mettere d’accordo lettere e numeri”, dedicata al rapporto fra le scienze umane e le scienze cosiddette esatte.

L’incontro segna la conclusione di una lunga carriera accademica, che ha visto il docente impegnato nell’Ateneo senese per 27 anni, prima nel corso di laurea in Letterature d’Italia e d’Europa e poi in quelli di Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e di Scienze della formazione primaria, dunque per oltre la metà dei 44 anni complessivi dedicati all’insegnamento prima nella scuola e poi nell’università. In occasione della lezione di congedo, il professor Patota saluterà colleghe e colleghi, amiche e amici e soprattutto le studentesse e gli studenti che lo hanno accompagnato in tutti questi anni.

Il professor Giuseppe Patota, che andrà in pensione il 31 ottobre 2026, è un linguista, grammatico e storico della lingua italiana tra i più autorevoli e attivi nel panorama accademico contemporaneo. È socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, socio ordinario delle Accademie della Crusca e dell’Arcadia e vicepresidente della Fondazione “I Lincei per la scuola”.