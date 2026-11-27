Martedì 1° dicembre 2026 l’Orto botanico dell’Università di Siena (P.A. Mattioli 4), sarà aperto al pubblico in via straordinaria, offrendo l’opportunità di visitare uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio naturalistico e culturale dell’Ateneo.

L’apertura sarà articolata in due fasce orarie: dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.

In occasione dell’apertura straordinaria, nel giorno del patrono cittadino Sant’Ansano, i visitatori potranno inoltre usufruire del nuovo percorso accessibile, recentemente inaugurato e realizzato nell’ambito delle azioni promosse per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive. L’intervento mira a offrire nuove opportunità di visita e a rendere l’Orto botanico sempre più fruibile e inclusivo.

Per partecipare alla visita è necessario prenotare, le informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/apertura-straordinaria-dellorto-botanico-unisi .

L’iniziativa è promossa dal Sistema Museale Universitario Senese – SIMUS e dal Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena.