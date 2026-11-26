Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta straordinaria oggi, giovedì 26 novembre alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Di seguito l’elenco dei lavori del Consiglio comunale di Siena in continuo aggiornamento (vai all’ordine del giorno).

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per vedere i nuovi argomenti)

I lavori del Consiglio comunale di Siena di giovedì 26 novembre 2026

“Signal for Help”, il Consiglio comunale approva una mozione

Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, giovedì 26 novembre, ha approvato una mozione sulla promozione e la diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto (“Signal for Help”) per la prevenzione della violenza di genere, a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in Toscana, e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, alla rete degli esercizi commerciali e alle scuole per riconoscerne il significato. L’atto, presentato dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Bernardo Maggiorelli, Francesca Borghi, Pierluigi De Angelis, Alessia Pannone, Moncia Crociani, Enzo De Risi, Emanuela Anichini, Marco Ballini e Sarah Campani) ha ricevuto l’unanimità dei diciannove consiglieri presenti.

Il documento è stato emendato con un atto proposto dai consiglieri del gruppo Pd (Giulia Mazzarelli, Anna Ferretti, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli) che è stato approvato all’unanimità dai diciannove consiglieri presenti.

Con il documento approvato i consiglieri impegnano il Sindaco e la Giunta “a promuovere un’ampia e capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio comunale, rivolta all’intera cittadinanza senza distinzione d’età, incentrata sul valore del ‘Signal for Help’, sulle modalità del suo riconoscimento visivo e sulle corrette procedure per l’allertamento immediato dei soccorsi (112 e numero antiviolenza 1522) e a sviluppare una strategia di comunicazione integrata a livello locale, affiancando ai canali digitali ufficiali dell’amministrazione una forte presenza sui media tradizionali (stampa locale, affissioni pubbliche, pensiline del trasporto pubblico locale, biblioteche, stazioni e luoghi di grande affluenza) così da raggiungere in modo efficace anche le fasce di popolazione meno giovani o meno informatizzate; a promuovere la diffusione della conoscenza e del riconoscimento di tale segnale presso tutti i siti e gli uffici istituzionali del Comune aperti al pubblico (sportelli Urp, anagrafe, servizi sociali, farmacie comunali; a collaborare con le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e dei pubblici esercizi (Confcommercio, Confesercenti, ecc.), oltre che del Terzo settore, per distribuire materiale informativo offrendo orientamento al personale dei locali pubblici affinché sia preparato a cogliere la richiesta d’aiuto sia quando proviene dall’esterno sia quando si manifesta all’interno del proprio esercizio commerciale”. “A promuovere – si legge ancora nel documento approvato – e sostenere iniziative formative e di orientamento e percorsi di educazione all’affettività e al rispetto reciproco all’interno degli istituti scolastici del territorio comunale, dei centri giovanili e dei centri di aggregazione, finalizzati a fornire strumenti per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere, nonché a diffondere la cultura della vigilanza attiva e del soccorso civico, affinché diventino elementi costituivi della cittadinanza; a raccordare tali iniziative con i Centri antiviolenza operanti sul territorio e con la rete dei servizi sociosanitari locali, valorizzando le buone pratiche già esistenti e garantendo che il messaggio diffuso indichi con chiarezza le modalità di azione più congrue e immediate”.

Nelle premesse dell’atto si legge che “la violenza contro le donne e la violenza di genere rappresentano una piaga drammatica e una violazione fondamentale dei diritti umani, imponendo alle istituzioni locali un impegno costante nella prevenzione, nella sensibilizzazione della collettività e nella creazione di strumenti efficaci di allarme e protezione rapida. L’educazione di genere, all’affettività, al rispetto e al consenso rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione della violenza di genere e di contrasto agli stereotipi, a partire dalle giovani generazioni. I recenti e gravissimi fatti di cronaca avvenuti a Firenze – dove una giovane diciottenne è rimasta vittima di un tentativo di violenza e sequestro all’interno di un esercizio commerciale – dimostrano quanto le situazioni di pericolo e coercizione possano insorgere improvvisamente anche in contesti urbani frequentati e in locali pubblici di uso quotidiano”.

La mozione considera poi che “in tale drammatica circostanza, la vittima è riuscita a mettersi in salvo rivolgendosi verso la vetrina del locale urlando ‘aiuto’ e mostrando a chi si trovava all’interno il ‘Signal for Help’ (il gesto muto ed eseguito piegando il pollice nel palmo della mano e chiudendo le altre quattro dita sopra di esso), in fase di diffusione negli ultimi anni per segnalare una condizione di pericolo. L’aggressione ha trovato una tempestiva e decisiva interruzione soltanto perché un passante è stato in grado di riconoscere immediatamente il significato di quel gesto e di contattare prontamente il numero unico di emergenza 112, permettendo il rapido intervento delle froze dell’ordine e l’arresto dell’aggressore. Questo episodio evidenzia in modo inequivocabile come la conoscenza diffuso del ‘Signal for Help’ tra la popolazione civile possa letteralmente salvare vite umane, trasformando qualsiasi cittadino o passante in un allertante della rete di protezione e soccorso”.

“Il gesto – si legge ancora – noto come ‘Signal for Hel’ è stato ideato e lanciato nell’aprile 2020 dalla Canadian Women’s Foundation come forma di alfabeto della mani intuitiva, discreta e silenziosa, studiata appositamente per permettere alle vittime di violenza domestica o di altre gravi situazioni di pericolo di chiedere aiuto a terzi – sia in strada e nei luoghi pubblici, sia in auto o da una vetrina – senza bisogno di parlare e anche in presenza del proprio aggressore”. La mozione ritiene inoltre che “nonostante l’indiscusso valore salvavita del segnale, la sua comprensione non è ancora patrimonio informativo omogeneo e conosciuto da tutta la cittadinanza, essendoci ancora vaste fasce della popolazione (specialmente coloro che utilizzano meno i canali di informazione digitali e i social network che ne ignorano il significato. E’ dovere di tutte le istituzioni locali valorizzare e promuovere strumenti di salvataggio accessibili e silenziosi, affinché ogni persona, in situazione di minaccia, sappia di poter trovare nella propria comunità locale uno sguardo attento e consapevole, capace di cogliere, riconoscere e decodificare la richiesta di aiuto. La diffusione degli strumenti di richiesta di aiuto debba essere accompagnata da azioni strutturali di prevenzione che intervengano sulla violenza di genere”.

Ferrovia Siena-Firenze, Cardini: “Raddoppio della tratta diventi una priorità per tutta la Toscana”

Il potenziamento del collegamento ferroviario Siena-Firenze, con particolare riferimento al raddoppio della tratta Poggibonsi-Siena, è stato al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere del gruppo Partito Democratico, Alessandro Masi, alla quale ha risposto l’assessore ai trasporti del Comune di Siena, Fiamma Cardini, durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre.

“Disporre di un collegamento ferroviario efficiente, affidabile e con tempi di percorrenza sensibilmente inferiori agli attuali – ha sottolineato l’assessore Cardini – significa offrire maggiori opportunità ai nostri cittadini, ai lavoratori, agli studenti, alle imprese, alle nostre università e alle tante realtà economiche e scientifiche che operano sul territorio. Siena sconta un ritardo infrastrutturale atavico, figlio dell’inerzia e della disattenzione di decenni delle precedenti amministrazioni. Non credo che si possa imputare a questa amministrazione, in poco più di tre anni di mandato, la mancata risoluzione di criticità che per troppo tempo non hanno trovato adeguata considerazione nelle scelte di programmazione infrastrutturale, soprattutto a livello regionale”.

“Rispetto alla precedente interrogazione – ha proseguito l’assessore – abbiamo acquisito un quadro più organico e complessivo della situazione. Per quanto riguarda il raddoppio della tratta Empoli-Granaiolo, sono attualmente in corso le attività di progettazione esecutiva e di relativa verifica, al termine delle quali si procederà all’approvazione del progetto e alla consegna dei lavori. È inoltre in corso l’iter autorizzativo per l’elettrificazione dell’intera linea Empoli-Siena. Una volta completato il raddoppio della tratta Empoli-Granaiolo, la cui ultimazione era indicata per il 2030, è stata prospettata la possibilità di disporre di un collegamento ferroviario veloce ogni ora tra Siena e Firenze, con un tempo di percorrenza stimato in circa settanta-settantacinque minuti”.

“Per quanto riguarda la tratta Poggibonsi-Siena – ha aggiunto l’assessore Cardini – Rete ferroviaria italiana ci ha fornito ulteriori elementi di dettaglio sulle due alternative progettuali attualmente allo studio. La prima riguarda la velocizzazione del tracciato esistente, valutando anche la possibilità di incrementare la velocità di percorrenza fino a centosessanta chilometri orari; la seconda prevede la realizzazione di un’infrastruttura a doppio binario. La nostra amministrazione, coerentemente con l’indirizzo espresso dal Consiglio comunale lo scorso 30 aprile, ritiene che il raddoppio della tratta rappresenti una prospettiva di rilevante interesse strategico, sulla quale occorre continuare a mantenere alta l’attenzione”.

“Il completamento – prosegue l’assessore – del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, previsto entro il 30 giugno 2027, non coincide con il completamento della progettazione dell’opera, ma rappresenta una fase preliminare, indispensabile per valutare le differenti soluzioni, individuarne i benefici socio-economici e definirne i costi. Il reperimento delle risorse è subordinato agli esiti di questo studio e alle successive interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’attuale assenza di ulteriori stanziamenti non deve indurci a sottovalutare la necessità di reperire i finanziamenti, ma neppure può essere interpretata come una decisione di abbandono dell’opera”.

“Abbiamo già sollecitato il Governo e il Ministero competente – ha evidenziato Cardini – attraverso le interlocuzioni con l’assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, e con il nostro parlamentare di riferimento, l’onorevole Francesco Michelotti, anche in relazione al Documento strategico pluriennale della mobilità 2027-2031. L’intenzione dell’amministrazione è quella di proseguire queste interlocuzioni nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto dei tempi previsti per il completamento dello studio, sulla sua tempestiva trasmissione al Ministero e sull’individuazione delle risorse necessarie alle successive fasi progettuali e realizzative”.

“Il miglioramento del collegamento ferroviario tra Siena e Firenze – ha concluso l’assessore Cardini – non può essere considerato esclusivamente una questione che riguarda il Governo nazionale. È necessario che il potenziamento della ferrovia diventi una priorità per l’intera Regione Toscana. Continueremo pertanto il confronto con l’assessore Boni, anche attraverso il consigliere regionale Enrico Tucci, affinché sia valutata la possibilità di un impegno diretto della Regione, eventualmente anche attraverso lo stanziamento di risorse proprie. La battaglia per il potenziamento dei nostri collegamenti ferroviari deve essere una battaglia comune, che richiede continuità, capacità di interlocuzione, condivisione istituzionale e, soprattutto, la volontà di tradurre le dichiarazioni di principio in precise scelte di programmazione e di investimento. Non chiediamo trattamenti di favore per Siena, ma che la nostra città abbia finalmente la stessa considerazione e le stesse opportunità infrastrutturali riconosciute ad altri territori della nostra regione. È su questo obiettivo che questa amministrazione continuerà a lavorare”.

Il consigliere Alessandro Masi (Pd) ha replicato: “Ringrazio dell’ampia risposta che ha informato sullo stato dell’arte e sull’evoluzione del collegamento Firenze-Siena. Rimane un punto specifico sul quale il Consiglio comunale ha dato a suo tempo un’ indicazione precisa: consolidare il rapporto con il Ministero delle infrastrutture. L’amministrazione ha risposto che c’è un rapporto con la Regione Toscana e che c’è stata un’interlocuzione con il governo tramite l’onorevole Michelotti, ma il Consiglio comunale ha dato un mandato specifico alla Sindaco. La competenza dell’opera è nazionale, lo studio ancora non è nel dettaglio, ma è maturo e in fase avanzata. Non è una situazione accettabile arrendersi a che il ventunesimo secolo si fermi a Poggibonsi e che non arrivi anche a Siena. L’interrogazione ha lo scopo non di dare le colpe di questa situazione, ma di stimolare l’amministrazione comunale a valorizzare il proprio rapporto politico con il governo nazionale, per rappresentare che finanziare questo raddoppio costruisce un segnale fondamentale per il futuro di Siena. Nel corso di questo Consiglio sono emerse due esigenze da rappresentare al governo nazionale: rassicurazioni formali su Beko con Leonardo e questo importante tema del raddoppio ferroviario fra Siena e Poggibonsi. Oltre, naturalmente, alla priorità di formalizzare l’integrità di Mps. Invito quindi l’amministrazione a perorare, anche a petulare se ci fosse bisogno, il governo per una risposta anche su questo raddoppio ferroviario Poggibonsi-Siena. Senza nascondersi dietro al fatto che lo studio non consente la finanziabilità: intanto si stabilisca un fondo di bilancio, quindi il raddoppio diventi una priorità nazionale. Non ho dubbi che, grazie al lavoro dei consiglieri regionali, sia già una priorità per la Regione Toscana. Il momento è adesso: questo obbiettivo politico deve diventare anche un traguardo amministrativo nazionale. E’ la città intera, e non solo il Consiglio comunale, a considerare priorità il collegamento veloce e moderno con Firenze ed il resto del mondo”.

Tutela del commercio di prossimità del centro storico e “ticket cortesia” Il Consiglio comunale approva una mozione

Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, giovedì 26 novembre, ha approvato una mozione per l’ampliamento delle tutele al commercio di prossimità del centro storico e l’integrazione del sistema “ticket cortesia”. L’atto, presentato dai consiglieri Orazio Peluso e Maria Concetta Raponi del gruppo Lega Salvini Premier, Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci del gruppo Siena in tutti i sensi Nicoletta Fabio Sindaco e Franco Bossini del gruppo Movimento Civico Senese, ha ricevuto diciannove voti favorevoli e quattro astenuti dei ventitré consiglieri presenti.

Con il documento approvato i consiglieri impegnano il Sindaco e la Giunta “a dare piena e concreta attuazione al ‘regolamento per la tutela del centro storico’, affiancando alle norme sul decoro urbano e sulla salvaguardia delle attività un pacchetto coordinato di incentivi per favorire l’accessibilità e la spesa nei negozi tradizionali; a potenziare, strutturare e integrare il sistema del ‘ticket di cortesia’ all’interno delle politiche di mobilità e sosta del Comune di Siena, di concerto con la società partecipata Sigerico Spa e in sinergia con le associazioni di categoria del comparto commerciale, secondo le seguenti linee di indirizzo”. Sul tema della digitalizzazione e semplificazione, nell’atto si impegnano il Sindaco e la Giunta a “sviluppare un’integrazione tecnologica (tramite app dedicate, il circuito Sostapay o l’evoluzione dei sistemi SiPark) che consenta all’esercente di generare un voucher o un Qr code di sosta direttamente dal proprio smartphone, tablet o sistema di cassa, azzerando l’utilizzo di supporti cartacei e velocizzando la validazione alle casse automobilistiche o alle barriere dei parcheggi in struttura”. Sulla modulazione della sosta di cortesia “prevedere formule flessibili di sosta gratuita (esempio prima ora o prime due roe di sosta omaggio a fronte di uno scontrino d’acquisto nei negozi del centro storico), con la possibilità di potenziare la misura o azzerare la soglia di spesa minima durante i periodi di bassa stagione turistica, nei mesi dei saldi o in concomitanza con eventi specifici volti a incentivare l’afflusso dei residenti della città e della provincia”. Sulla questione relativa a comunicazione e adesione capillare, la mozione dice di “avviare, una volta definito il modello tecnico, una campagna informativa informativa istituzionale e una procedura di adesione semplificata per permettere la massima diffusione del circuito del ‘ticket di cortesia’ tra tutti i negozi di prossimità e le attività artigianali situati dentro le mura”.

Infine, si legge nella mozione, “attivare un tavolo tecnico e di monitoraggio coordinato congiuntamente dall’assessorato al commercio e dall’assessorato alla mobilità, che veda la partecipazione fissa di Sigerico spa e delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di valutare periodicamente l’impatto della misura sui flussi di traffico e sui volumi di vendita del commercio di vicinato, apportando i necessari correttivi operativi”.

Nelle premesse del documento si legge che “il centro storico di Siena, sito riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco, necessità di politiche strutturali e continuative volte a contrastare la desertificazione commerciale ed a salvaguardare il tessuto dei negozi di vicinato e dell’artigianato artistico”, che “i negozi di vicinato e le botteghe artigiane non rappresentano soltanto un motore economico fondamentale per la nostra città, ma costituiscono presidi di sicurezza, coesione sociale ed identità storica” e che “questa amministrazione ha già dimostrato massima attenzione al tema attraverso le misure previste dal ‘regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale’, concretizzatesi nell’attivazione dell’avviso pubblico da 100mila euro per beneficio economici e contributi (esenzioni pluriennali Tari, canone pubbliche affissioni e contributi a fondo perduto fino a 3mila -6mila euro per l’artigianato legato ai costumi del Palio ed agli under 35)”.

La mozione considera che “l’amministrazione ha ulteriormente potenziato il raggio d’azione delle tutele, esprimendo, tramite l’apposito addendum, alla convenzione con Fises spa per il plafond ‘centro storico’, i contributi in conto abbattimento interessi non solo alle nuove aperture, ma anche a tutte le aziende ed esercizi storici già esistenti all’interno delle mura”. La mozione richiama e cita in particolare lo stesso “Regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale” e la regolamentazione e le tariffe collegate al circuito “Sostepay” e ai sistemi digitali gestiti da Sigerico spa, pensati per agevolare l’accessibilità alla sosta per i cittadini di Siena e del territorio provinciale.

Inoltre nel documento si legge che “una delle principali barriere d’accesso al centro storico per i residenti extramoenia e dei comuni limitrofi è rappresentata dal costo percepito della sosta veicolare, in diretta concorrenza con i parcheggi gratuiti della grande distribuzione organizzata”. Considera poi che “per massimizzare l’efficacia di questi importanti stanziamenti pubblici, è opportuno affiancare ai sostegni puramente monetari e fiscali alcune misure a saldo zero mirate a risolvere le criticità logistiche ed estetiche che frenano i consumi interni alla Ztl”, che “è prioritario integrare le tutele del regolamento del commercio del centro storico con efficaci politiche della mobilità e della sosta, al fine di incentivare l’afflusso dei clienti”, che “il sistema ‘ticket di cortesia’ (o strumenti analoghi di voucherizzazione della sosta legati all’acquisto); qualora strutturato a sistema, rappresenta una leva fondamentale per compensare l’attrattività dei centri commerciali extra urbani dotati di parcheggi gratuiti” e che “è necessario rendere tale sistema tecnologicamente avanzato, di facile utilizzo sia per gli esercenti che per gli automobilisti, e capillarmente diffuso tra tutte le categorie merceologiche del centro storico”. La mozione rileva inoltre che “l’integrazione tecnologica delle barriere dei parcheggi gestiti dalla partecipata comunale Sigerico spa permette già l’utilizzo di strumenti smart (come i lettori ottici per Qr code o tessere di prossimità), e che tale tecnologia può essere estesa per agevolare l’emissione istantanea di ‘ticket di cortesia’ da parte delle casse dei negozi di vicinato”.

Ex Beko, Capitani: “Reindustrializzazione e riassorbimento dei lavoratori restano le priorità”

Lo stato del percorso di reindustrializzazione del complesso immobiliare ex Beko di viale Toselli, le procedure di bonifica e manutenzione straordinaria della struttura e le prospettive occupazionali dei lavoratori, anche in vista della scadenza degli ammortizzatori sociali, sono stati l’oggetto dell’interrogazione presentata dai consiglieri Alessandro Masi, Anna Ferretti, Giulia Mazzarelli, Luca Micheli e Gabriella Piccinni del gruppo Partito Democratico durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre. A rispondere è stato il Vicesindaco Michele Capitani.

“L’obiettivo del riassorbimento dei lavoratori – ha dichiarato Capitani – è stato posto con chiarezza non soltanto nella fase di definizione del piano industriale, ma anche nelle fasi precedenti, quando erano emerse manifestazioni di interesse che offrivano prospettive meno incoraggianti. Oggi lo scenario è ulteriormente migliorato e questo consente di affrontare con maggiore concretezza la possibile riconversione degli spazi industriali, anche alla luce dell’interesse manifestato da Leonardo”.

“Per quanto riguarda la riqualificazione dell’immobile – ha spiegato il Vicesindaco –, voglio soffermarmi in particolare sulla questione della copertura. L’intervento sul tetto non nasce da un obbligo legato a condizioni di pericolosità per la salute dei lavoratori, ma dall’esigenza di migliorare le condizioni complessive dello stabilimento, sia in termini di riscaldamento durante l’inverno sia di raffrescamento nei mesi estivi. Si tratta quindi di un’importante opportunità di efficientamento energetico, che potrà anche consentire alla futura attività industriale di disporre di un approvvigionamento di energia elettrica più adeguato alle proprie necessità. Per questo intervento sono disponibili circa tre milioni di euro, derivanti in parte dalle risorse legate all’acquisizione dell’immobile ex Beko e in parte dall’impegno della società. Si tratta di un investimento importante per rendere lo stabilimento maggiormente funzionale alle esigenze del futuro insediamento produttivo”.

“Per quanto riguarda, infine, la scadenza degli ammortizzatori sociali prevista per il 31 dicembre 2027 – ha concluso il Vicesindaco Michele Capitani –, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, siamo certi che, in considerazione dello sforzo profuso dai Ministeri e dai lavoratori per raggiungere l’obiettivo della reindustrializzazione, ci saranno tutte le condizioni per un’eventuale proroga della cassa integrazione, che al momento consideriamo comunque un’ipotesi residuale”.

Il consigliere Alessandro Masi (Partito Democratico), che ha illustrato l’interrogazione, ha replicato: “Ringrazio il vicesindaco Capitani per la risposta, che riprende in larga parte quanto già illustrato in occasione della precedente interrogazione. Questo dimostra anche come l’opposizione continui a svolgere un ruolo importante nel mantenere alta l’attenzione del Consiglio comunale su una vicenda decisiva per il futuro occupazionale e produttivo della città. Non posso tuttavia dichiararmi soddisfatto, perché restano senza risposta due questioni fondamentali. La prima riguarda i tempi e le modalità di adeguamento dell’immobile, intervento indispensabile per consentire la reindustrializzazione del sito e che deve confrontarsi con scadenze particolarmente stringenti. La seconda riguarda la necessità di formalizzare quanto prima l’interesse manifestato da Leonardo, soprattutto alla luce del mancato esito positivo del bando. È necessario arrivare a un accordo formale tra la proprietà dell’immobile e Leonardo, che rappresenterebbe un passaggio fondamentale per dare certezze ai lavoratori e all’intera città. Voglio ricordare che i lavoratori ex Beko, nel corso di questa vertenza, non si sono battuti soltanto per la salvaguardia del proprio posto di lavoro, ma hanno sempre guardato anche alla possibilità di garantire nuove opportunità occupazionali alle generazioni future. È questa la testimonianza più importante che abbiamo il dovere di rispettare. A tutto ciò si collega inevitabilmente la scadenza della cassa integrazione alla fine del 2027. Dobbiamo chiederci realisticamente se entro quella data lo stabilimento potrà essere adeguato e la nuova attività produttiva avviata. Per questo ritengo necessario lavorare fin da subito, anche attraverso l’impegno delle istituzioni e delle forze politiche, affinché sia possibile accompagnare un’eventuale ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali, qualora se ne presentasse la necessità. La priorità, tuttavia, resta quella di formalizzare l’impegno di Leonardo a insediarsi a Siena. Oggi esistono condizioni favorevoli, ma il tempo è un fattore determinante: gli scenari industriali possono cambiare rapidamente e, senza un accordo tempestivo, rischiamo di perdere un’occasione rilevante per i lavoratori e per il futuro della città. Stiamo discutendo del nuovo Piano strutturale e delle prospettive di sviluppo di Siena per i prossimi decenni. La possibilità di riportare sul territorio attività manifatturiere di precisione, creando occupazione qualificata e trasformando una crisi industriale in un’opportunità di crescita, rappresenta un elemento fondamentale di questa programmazione. Rivolgo quindi un forte invito all’amministrazione affinché, parallelamente al lavoro dei tavoli istituzionali, si arrivi rapidamente a un accordo concreto con Leonardo. Dopo tante rassicurazioni, è arrivato il momento di costruire certezze. Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità per Siena e per il suo futuro produttivo e occupazionale”.

Riconversione sito ex Beko, Capitani: “Leonardo è il principale interlocutore per il rilancio del sito produttivo”

Il percorso di riconversione del complesso industriale ex Beko di viale Toselli, con particolare riferimento alle procedure per l’individuazione di nuovi investitori e all’interessamento manifestato da Leonardo Spa, è stato al centro dell’interrogazione presentata dalla consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile, alla quale il Vicesindaco Michele Capitani ha risposto durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre.

“Lo scorso 2 novembre – ha spiegato Capitani – il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Industriale Siena, con riferimento alla procedura avviata per l’affidamento in locazione del complesso immobiliare di proprietà della società, ha preso atto che, conclusa la prima fase esplorativa, l’unica azienda ammessa alla seconda fase era stata Tea, la quale, dopo una proroga concessa fino al 21 settembre scorso, ha regolarmente depositato la propria offerta, sottoposta all’esame della commissione incaricata. Il Consiglio di amministrazione ha esaminato la documentazione trasmessa dalla commissione, ricordando che, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, dell’avviso di gara, è insindacabile diritto di Sviluppo Industriale Siena non procedere all’approvazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea. Preso atto del punteggio finale attribuito all’offerta tecnica dell’unico concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla lettera di invito, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che il progetto industriale proposto, al momento, non soddisfacesse le esigenze di riassorbimento dei lavoratori e non fosse in grado di fornire idonee garanzie sul piano industriale”.

“Per quanto riguarda gli interventi di bonifica – ha proseguito il Vicesindaco – questi sono a carico del precedente gestore e sono attualmente in corso, senza soluzione di continuità. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile, è stata aggiudicata la procedura di gara per l’espletamento dei relativi servizi di progettazione. Per entrambe le tematiche, allo stato delle conoscenze attuali e dei dati disponibili, non si rileva un’incompatibilità con future attività produttive o in termini di agibilità della struttura. Una volta conclusa la fase progettuale, eventuali osservazioni e prescrizioni potranno essere rappresentate dagli enti interessati nelle opportune sedi di approvazione istituzionale, ovvero nel corso dei lavori della conferenza dei servizi”.

“Lo scorso 24 novembre, a margine del tavolo nazionale – ha dichiarato Capitani –, il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha avuto un confronto con i sindacati territoriali. Il tavolo aveva carattere prettamente tecnico e vi hanno preso parte esclusivamente Ministero e sindacati. Il sottosegretario ha sottolineato come Leonardo non rappresenti un’ipotesi, ma un’interlocuzione concreta e fattiva. La disponibilità del gruppo a rilanciare il sito di viale Toselli avrebbe inoltre indotto altri possibili investitori a farsi avanti. Leonardo deve quindi essere il principale interlocutore, senza tuttavia escludere la possibilità di esaminare in futuro ulteriori candidature di investitori. La destinazione dell’area è chiaramente definita e prevede esclusivamente attività industriali, senza possibilità di insediamento di altre funzioni, come servizi o logistica. La pianificazione urbanistica è quindi precisa e già tracciata. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, l’area è sottoposta a vincolo, come altre parti del territorio comunale. Anche gli interventi già effettuati hanno richiesto un confronto con la Soprintendenza. Sarà quindi necessario procedere attraverso una conferenza dei servizi, con l’obiettivo di accelerare il più possibile la realizzazione di un intervento compatibile con le prescrizioni esistenti”.

“Rispetto all’ipotesi di un collegamento con l’aeroporto di Ampugnano – ha concluso il Vicesindaco Michele Capitani –, ritengo prioritario un altro intervento: la riattivazione della linea ferroviaria che serviva direttamente il sito industriale. È un obiettivo che ho già sostenuto in questa sede, durante la presentazione del Piano strutturale e nei confronti della Regione, e sul quale continuerò a impegnarmi. Si tratta di un’opportunità concreta, inserita anche nelle strategie del Piano strutturale, che potrebbe favorire sia il trasporto dei lavoratori sia quello delle merci. La sua realizzazione richiede tuttavia il coinvolgimento di altri enti e livelli di governo. Anche l’aeroporto di Ampugnano potrebbe rappresentare un’opportunità, ma ritengo necessario concentrarsi innanzitutto sugli interventi attualmente compatibili e concretamente realizzabili, a partire proprio dal collegamento ferroviario”.

La consigliera Monica Casciaro (Siena Sostenibile) ha replicato: “Prendo atto della risposta del Vicesindaco Capitani, che ringrazio, ma non posso dichiararmi soddisfatta. Non sono stati infatti chiariti alcuni aspetti fondamentali della mia interrogazione, a partire dalle attività che Leonardo intende effettivamente svolgere all’interno del sito industriale. Vorrei comprendere se si tratterà della produzione di componenti aeronautici, di velivoli o di altre attività, anche considerando che Leonardo opera nel settore della difesa e che ci troviamo in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti. Ritengo importante conoscere con precisione la natura delle produzioni previste e avere garanzie sul futuro occupazionale degli ex dipendenti. Anche per quanto riguarda l’aeroporto di Ampugnano, la mia domanda era specifica: vorrei sapere se potrà essere utilizzato da Leonardo, ad esempio per effettuare prove e collaudi di eventuali droni prodotti nello stabilimento. Mi riservo pertanto di continuare a monitorare attentamente l’evoluzione della vicenda e di presentare, se necessario, ulteriori interrogazioni per ottenere i chiarimenti richiesti”.

Bilancio di sostenibilità Sigerico, Capitani: “Società all’avanguardia nella compliance integrata”

Il primo bilancio di sostenibilità Sigerico Spa, l’acquisizione del documento, la verifica dell’attestazione di terza parte e gli indirizzi strategici 2027-2028 sono stati l’oggetto dell’interrogazione presentata dalla consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre. A rispondere è stato il Vicesindaco e assessore alle partecipate, Michele Capitani.

“Da alcuni giorni – ha spiegato Capitani – tutta la documentazione è disponibile online e, se non lo è stata immediatamente dopo la conferenza stampa di presentazione, ciò è dovuto esclusivamente ai tempi tecnici necessari per la pubblicazione. A oggi il documento è consultabile e scaricabile nella sezione ‘Società trasparente’ del sito istituzionale di Sigerico ed è stato inserito il collegamento al documento anche nella relativa notizia. Sottolineo, tuttavia, che il bilancio di sostenibilità non è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013, il cosiddetto ‘decreto trasparenza’, e che non sussiste alcun obbligo di legge in merito alla sua redazione.

“Proprio nella giornata odierna – ha proseguito il Vicesindaco – è in corso presso Sigerico l’audit per la certificazione sulla parità di genere che, unitamente alla certificazione sull’antiriciclaggio, alla certificazione Iso sulla qualità e al già citato bilancio di sostenibilità, rende Sigerico Spa una delle società più all’avanguardia nell’ambito della compliance integrata. Il completamento di questo percorso consentirà a Sigerico di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge nell’accesso ai bandi pubblici e agli strumenti di finanza agevolata, oltre che di sgravi contributivi in ambito previdenziale nella misura dell’uno per cento dei contributi Inps.

“La società che ha redatto il documento in oggetto – ha sottolineato Capitani – è Iro Partner, con sede ad Arezzo. Il cosiddetto ‘Metodo Iro’ (Impatti, Rischi, Opportunità) riprende i concetti chiave degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (Csrd/Esrs). L’integrazione dell’analisi degli impatti con la gestione finanziaria del rischio e la strategia aziendale rende l’attività di consulenza direttamente collegata ai risultati economici dell’impresa. Scegliendo di costituirsi come Società Benefit, inoltre, i fondatori hanno vincolato nello statuto il perseguimento di finalità di beneficio comune accanto al profitto, applicando in prima persona i principi di trasparenza e responsabilità che propongono ai propri clienti. Sul piano operativo, la società fa leva sulla rete di relazioni industriali e professionali maturata in Toscana dai due fondatori attraverso le loro precedenti esperienze manageriali. Alla luce di quanto esposto, appare evidente l’autorevolezza della società incaricata e si ritiene, pertanto, di non dover ricorrere a soggetti terzi per la certificazione del documento”.

“Per quanto riguarda gli indirizzi forniti dall’amministrazione comunale – ha dichiarato il Vicesindaco –, con la deliberazione della Giunta numero 255 del 2026, relativa all’approvazione dello schema di contratto di servizio delle entrate, sono stati individuati specifici indirizzi e obiettivi, tra cui, in particolare, quello di improntare l’attività della società a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché di programmare la propria gestione e assumere ogni misura correttiva, nel corso dell’esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l’utile di bilancio. Riteniamo, quindi, che la redazione del bilancio di sostenibilità rientri negli indirizzi forniti dall’amministrazione comunale”.

“Colgo, infine, l’occasione offerta da questa interrogazione – ha concluso il Vicesindaco Michele Capitani – per chiarire il concetto di ‘competitività nazionale e internazionale’. Siamo pienamente consapevoli dei limiti entro i quali una società a partecipazione pubblica può operare sul mercato. Tali concetti, riportati nel comunicato stampa, attengono alla volontà di rendere i servizi gestiti dalla società sempre più rispondenti a standard qualitativi di livello nazionale e internazionale, per soddisfare al meglio le esigenze della città di Siena che, anche in virtù del suo riconoscimento quale patrimonio dell’Unesco, non può prescindere dalle esigenze e dalle aspettative di un turismo internazionale”.

La consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile ha replicato: “Il documento non era stato pubblicato al momento della presentazione dell’atto. E’ dunque positivo che adesso tale documento sia consultabile dai cittadini, anche se non era un obbligo di legge”.

Imposta di soggiorno, Pagni: “Gettito poco coerente con i dati sulle presenze turistiche, attivato un tavolo tecnico di monitoraggio”

L’utilizzo dell’imposta di soggiorno nel Comune di Siena è stato l’oggetto dell’interrogazione presentata oggi, giovedì 26 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale, dalla consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato l’assessore al bilancio del Comune di Siena, Riccardo Pagni.

“Le previsioni di bilancio relative al triennio 2026/2028, pari a 2,8 milioni di euro annui di incasso provenienti dall’imposta di soggiorno – ha spiegato Pagni –, sono state confermate rispetto alle previsioni delle annualità precedenti, in quanto gli indicatori turistici, tra cui i dati Istat del 2025, hanno attestato un valore di ‘presenza’ a Siena pari a 1.325.040 di visitatori. Nonostante non tutti i presenti censiti da Istat siano assoggettati all’onere della tassa di soggiorno, appare poco coerente che il gettito dell’imposta possa essere di poco superiore a 2,2 milioni di euro, stimando un valore medio dell’Imposta di 2,50 euro a pernottamento a persona. Anche l’andamento delle presenze nel 2026 appare confermato dall’infografica delle presenze turistiche sviluppata dalla piattaforma Hbenchmark, di cui si è dotata l’amministrazione comunale. Questa analisi, sviluppata su un campione rappresentativo di 432 camere in disponibilità, di 8 diverse strutture ricettive, mette in evidenza, fra gli altri, un dato di crescita delle presenze in confronto al 2025, con alcuni picchi del 97 per cento di occupazione dei posti letto disponibili”.

“La disamina di tali dati – ha proseguito l’assessore – ha determinato la necessità di effettuare una verifica approfondita e accurata al fine di valutare la qualità dell’azione di controllo e contrasto all’evasione in essere e di esaminare se ci siano attività ulteriori e diverse da mettere in atto. In fase di controllo e monitoraggio ordinari dell’andamento delle entrate del Comune, la direzione Risorse finanziarie ha rilevato una diminuzione degli incassi dell’imposta di soggiorno e sono stati effettuati vari approfondimenti che hanno coinvolto sia Sigerico spa, che gestisce direttamente tale entrata, che la direzione Cultura e Turismo. E’ iniziato così un lavoro in stretta sinergia tra le direzioni dell’ente coinvolte e Sigerico spa, finalizzato a verificare l’effettiva portata dell’imposta tenuto conto dei flussi turistici, delle permanenze e pernottamenti nel territorio comunale. Uno degli strumenti più efficaci ed efficienti per la corretta gestione dell’imposta di soggiorno è infatti rappresentato da un continuo controllo delle banche dati comunali, regionali e nazionali, un costante incrocio dei dati informatici contenuti nelle varie banche dati e le verifiche effettuate dalla Polizia Locale, anche e soprattutto istituendo uno specifico ‘Nucleo ispettivo’ destinato ad attuare attività di controllo finalizzate al contrasto all’evasione. Si è ritenuto quindi necessario costituire, in stretta sinergia con gli assessorati al turismo e al bilancio e alla direzione Cultura e turismo, un tavolo tecnico intersettoriale finalizzato a individuare le migliori procedure organizzative e amministrative per implementare e migliorare l’attività di monitoraggio e controllo dell’imposta di soggiorno. Il gruppo di lavoro potrà effettuare una puntuale disamina delle attuali procedure in essere, proporre l’aggiornamento dell’attuale Regolamento dell’imposta di soggiorno e, se necessario, individuare le migliori procedure operative per attuare un maggiore ed efficace controllo e contrasto all’eventuale evasione”.

“In merito a cosa sia finanziato con le entrate dell’imposta di soggiorno – ha poi evidenziato Pagni –, questo controllo è effettuato annualmente anche dalla Corte dei Conti, in sede di verifica dei rendiconti di gestione. Per quanto riguarda le spese che sono sempre rendicontate alla Corte dei Conti, si evidenzia che i proventi dell’Imposta di soggiorno sono sempre utilizzati per finanziare le spese correnti della Missione 7, che per l’anno 2026 prevede uno stanziamento complessivo di 5.806.997,23 euro, di cui oltre 1,2 milioni relativi alle spese di personale che è assegnato alle attività afferenti alla Missione del turismo. Le spese relative agli investimenti previste nel bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, afferenti alla Missione 7 non sono finanziate con entrate correnti del Titolo I del bilancio (quindi, non sono finanziate con entrate relative all’Imposta di soggiorno, Titolo I di entrata), ma sono finanziate specifiche entrate vincolate. Le spese in conto capitale sono state finanziate con: contributo statale 2023 per Hub Turistico e mutuo (Ics acceso dal Comune nel 2025) per i lavori di manutenzione straordinaria afferente all’Hub Turistico, per un importo complessivo di 777.335,70 euro; contributo Regionale progetto ‘Terre di Siena: Destinazione senza tempo’, accertamento della quota in conto capitale del contributo regionale concesso al Comune di Siena in qualità di capofila della Comunità d’Ambito Turistico Terre di Siena, per 40.128 euro; avanzo accantonato ‘Transazione causa Mps’ per il rifacimento dei costumi del Palio del Comune per 500mila euro; contributo della Fondazione Mps per il rifacimento costumi del Palio del Comune per 500mila euro. Il totale complessivo è pari a 1.917.463,70 euro”.

La consigliera Anna Ferretti (Pd) ha replicato: “Sono poco soddisfatta. Non ho messo in discussione la correttezza del bilancio, bensì ho evidenziato la necessità di capire come viene utilizzata l’imposta di soggiorno. Dai dati emerge che siamo intorno ai due milioni e duecentomila euro di incasso, come sottolineato si tratta di una cifra inferiore all’incasso stimato in base ai dati Istat e ai numeri che emergono dalle presenze. Anche su questo aspetto non ho sollevato dubbi. Chiedevo però una cosa diversa: vogliamo capire come siano impiegate le risorse della tassa di soggiorno. Se ad esempio un giorno dovesse nascere la Fondazione sul turismo, quali risorse verranno utilizzate da parte dell’amministrazione? Sarà utilizzata interamente l’imposta di soggiorno o una parte di essa? Altre amministrazioni utilizzano questi incassi per diversi settori e con diverse variabili, ad esempio il Comune di Rimini utilizza tali risorse per l’ambiente. Non è possibile invece capire le intenzioni dell’amministrazione comunale di Siena rispetto a queste questioni, sono ritrosie evidenziate anche delle associazioni di categoria. Servirebbe invece maggiore trasparenza, anche per suscitare su questi temi un dibattito e un confronto con il territorio, anche per critiche positive ed eventuali miglioramenti. Questo è quello che servirebbe: mi dispiace, inoltre, anche che non abbia risposto l’assessore Giunti, che si occupa di turismo”.

Cantiere Esselunga, Capitani: “Vicenda complessa, gli uffici hanno agito nel rispetto delle regole e in buona fede”

“Data la complessità dei temi, sarà la magistratura penale e amministrativa a fare luce sulla questione. Da quanto ricostruito non emergono però, al momento, criticità o errori. Gli uffici hanno agito nel rispetto delle regole di correttezza istituzionale, imparzialità e in assoluta buona fede”. Così il Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani, ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre, in merito agli sviluppi della vicenda del cantiere Esselunga di via Massetana Romana e alle verifiche sull’attività amministrativa del Comune.

“Nella risposta a un’interrogazione simile – ha dichiarato Capitani – avevo detto che all’epoca era in corso una procedura amministrativa consistente in una richiesta di sanatoria paesaggista ed edilizia, avente per oggetto modifiche in corso d’opera che nulla aggiungono e nulla sottraggono al permesso a costruire rilasciato, né che vanno a incidere in alcun modo sul procedimento penale in corso. Tale procedimento amministrativo si è positivamente concluso ma resta, come noto, la vicenda penale. Si tratta di una questione tecnico giuridica che coinvolge aspetti molto complessi a livello di interpretazione delle norme i cui dettagli non sono facilmente ricostruibili in questa sede. In estrema sintesi, il Giudice penale contesta l’aver proceduto al rilascio di un permesso di costruire diretto senza averlo fatto precedere dall’approvazione di un piano attuativo. Ma, a tal proposito, non è di poco conto osservare che era proprio lo strumento urbanistico, e cioè il Regolamento urbanistico approvato nel 2011 che gli uffici hanno applicato, che prevedeva che, in presenza e nel rispetto di determinate condizioni, il piano attuativo fosse recessivo e sostituibile con un permesso di costruire convenzionato, atto a garantire la dotazione del comparto di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, peraltro in massima parte già presenti. Analizzata la situazione e le varie criticità contestate, siamo quindi in grado di affermare che, in un panorama normativo di settore frastagliato, estremamente stratificato e dunque di non facile interpretazione, gli uffici hanno agito nel rispetto delle regole di correttezza istituzionale, imparzialità e in assoluta buona fede”.

“Data la complessità dei temi – ha proseguito il Vicesindaco – non spetta alla Giunta fare il processo dentro il processo: sarà la magistratura penale e amministrativa a fare luce sulla questione e ad accertare se sono stati commessi errori e quali. La questione peraltro è sub judice anche davanti al Tar (che ha già respinto la misura cautelare di sospensione del permesso di costruire presentata da uno dei due ricorrenti) e che unicamente ha il potere di valutare in via principale la legittimità degli atti ed eventualmente annullarli. Da quanto ricostruito non emergono però, al momento, criticità o errori che possano indurre la Giunta a non mantenere immutata la propria fiducia negli uffici”.

“Ben sapendo che le leggi che regolano la materia sono in continua evoluzione e non sono sempre di facile interpretazione – ha concluso il Vicesindaco e assessore all’urbanistica, Michele Capitani –, anche al fine di rafforzare gli uffici e prevenire il più possibile eventuali criticità, abbiamo agito incrementando l’organico della direzione territorio di ulteriore personale tecnico dalle elevate competenze e affiancato allo stesso anche un supporto giuridico specializzato e appositamente dedicato”.

La consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico ha replicato: “Ringrazio per la risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatta. Rispetto alla precedente interrogazione ritengo che sia stato fatto un passo avanti, dal momento che allora non era stata fornita una risposta sostanziale alla richiesta di effettuare verifiche interne sull’iter amministrativo. Questa volta, da quanto riferito dal vicesindaco, mi sembra di comprendere che le verifiche effettuate abbiano confermato la regolarità dell’operato degli uffici. Mi riservo comunque di rileggere attentamente la risposta per una valutazione più approfondita. È evidente che questa vicenda abbia avuto ripercussioni anche sulla struttura comunale e ritengo che la necessità di rafforzare la presenza di personale tecnico negli uffici ne sia una conferma. Considero inoltre pienamente legittimo affrontare la questione in Consiglio comunale: non chiediamo valutazioni di carattere penale, ma chiarimenti sull’iter amministrativo, nell’interesse della trasparenza. Parliamo di una vicenda particolarmente rilevante, considerando che, almeno a mia memoria, Siena non ha mai conosciuto un processo per lottizzazione abusiva. Per questo ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte dell’amministrazione, senza minimizzare quanto accaduto. Ribadisco quindi la mia parziale soddisfazione, riservandomi ulteriori valutazioni dopo aver esaminato nel dettaglio la risposta ricevuta”.

Segreteria comunale associata, accordo tra Siena e Torrita di Siena

Il Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 novembre, ha approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Siena e Torrita di Siena per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale. L’atto, illustrato dal Sindaco Nicoletta Fabio, ha ricevuto l’unanimità dei ventiquattro consiglieri presenti.

La convenzione, che individua il Comune di Siena quale ente capofila, avrà durata dal 1 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, salvo eventuale proroga, e risponde a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie dei due enti. L’accordo prevede la presenza del segretario comunale per trenta ore settimanali presso il Comune di Siena e per sei ore presso il Comune di Torrita di Siena, con una ripartizione dei costi rispettivamente pari a cinque sesti e un sesto della spesa complessiva. A carico del Comune di Torrita di Siena sarà inoltre l’intera maggiorazione retributiva del 25 per cento prevista dal contratto collettivo nazionale, oltre ai relativi oneri.

“Si tratta di un accordo vantaggioso per entrambi gli enti – ha sottolineato il Sindaco Nicoletta Fabio – che consentirà alla nostra amministrazione di ottenere un risparmio economico diretto e immediato, garantendo la continuità e la qualità del servizio, senza costi aggiuntivi né appesantimenti organizzativi. Allo stesso tempo valorizziamo una professionalità già presente all’interno del Comune, mettendola a disposizione del territorio e rafforzando il ruolo di Siena quale Comune capoluogo e punto di riferimento per gli altri enti locali. La convenzione si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato con il Comune di Torrita di Siena attraverso la gestione associata delle funzioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Un modello di cooperazione istituzionale che permette di ottimizzare le risorse pubbliche, garantire omogeneità di indirizzo e mantenere elevati standard qualitativi dei servizi, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli enti”.

Approvate alcune modifiche al Regolamento edilizio

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 26 novembre, ha approvato le modifiche agli articoli 2 e 85 del Regolamento edilizio comunale, finalizzate all’adeguamento alla normativa regionale e a garantire una maggiore stabilità della Commissione comunale per il paesaggio. L’atto, presentato dal Vicesindaco e assessore all’urbanistica, Michele Capitani, ha ricevuto diciassette voti favorevoli, quattro voti contrari e tre astenuti dei ventiquattro consiglieri presenti.



Fra le principali novità figurano l’estensione da tre a cinque anni della durata in carica dei componenti della Commissione, la possibilità di nomina per un massimo di due volte nello stesso territorio e la convocazione delle sedute, di norma, due volte al mese, salvo esigenze straordinarie. Il parere della Commissione non sarà inoltre obbligatorio per gli interventi soggetti al procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato.

Approvato il bilancio di previsione 2027-2029 della Biblioteca

La riqualificazione e l’ampliamento degli spazi, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e librario, il consolidamento della missione sociale, educativa e culturale. Sono queste le principali direttrici del bilancio di previsione 2027-2029 dell’Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati, approvato dal Consiglio comunale di Siena nella seduta di oggi, giovedì 26 novembre, su proposta dell’assessore al bilancio Pagni. L’atto ha ricevuto quindici voti favorevoli e sei contrari da parte dei ventuno consiglieri presenti.

Il documento finanziario, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituzione lo scorso 5 novembre, prevede un pareggio complessivo fra entrate e uscite pari a 840.620 euro per il 2027 e a 814.620 euro per ciascuna delle due annualità successive. Confermato il contributo ordinario del Comune di Siena di 520mila euro annui, principale fonte di finanziamento delle attività della Biblioteca.

“La Biblioteca comunale degli Intronati – ha spiegato l’assessore Pagni – si è impegnata molto nella riqualificazione e nell’ampliamento degli spazi funzionali, anche in prospettiva della progressiva restituzione degli ambienti interessati dagli interventi di restauro, così come nella salvaguardia e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico, implementando le misure di conservazione e tutela del fondo librario. Altrettanto importante è il consolidamento della sua missione sociale e comunitaria, attraverso la promozione dell’istruzione e della lettura. In un momento storico in cui la frammentazione delle informazioni e le nuove modalità di fruizione dei contenuti rischiano di impoverire non soltanto il nostro patrimonio letterario, ma anche quello del pensiero, l’impegno della Biblioteca assume un valore ancora più significativo”.

Fra le principali voci di entrata, oltre al contributo comunale, figurano i finanziamenti legati alla Rete documentaria senese (Redos), di cui la Biblioteca è capofila, con 84.692,47 euro dalla Regione Toscana e ulteriori risorse provenienti dagli enti del territorio. A queste si aggiungono 26mila euro del Fondo sociale europeo, relativi alla conclusione nel 2027 del progetto finanziato, e 11.777,53 euro della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Sul fronte delle uscite, sono previsti 170.760 euro per la gestione dei servizi bibliotecari, 85mila euro per le utenze, 51mila euro per le manutenzioni, 16mila euro per l’organizzazione di eventi e 12mila euro per le attività di promozione e comunicazione. Ulteriori risorse sono destinate ai servizi informatici, all’incremento del patrimonio librario e al miglioramento della funzionalità e dell’accessibilità degli ambienti.

“Quello che abbiamo esaminato – ha aggiunto l’assessore Pagni – è un bilancio sano, che consente alla Biblioteca di portare avanti numerose attività rivolte alle scuole, ai giovani, al mondo universitario e anche alla realtà carceraria. Eventuali maggiori esigenze finanziarie dovranno essere valutate in relazione all’effettiva disponibilità di nuovi spazi e all’ampliamento delle attività. La Biblioteca degli Intronati ha saputo interpretare una concezione moderna della cultura, affiancando alla conservazione del proprio straordinario patrimonio storico la capacità di divulgare la lettura e rendere sempre più accessibile la conoscenza, anche attraverso le reti e gli strumenti digitali. Il contributo del Comune di Siena rappresenta, in questo senso, un sostegno fondamentale per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti alla comunità”.

Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2027-2029.

Approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028

Una variazione di bilancio da 1.197.051,78 euro per l’esercizio 2026, finalizzata principalmente a garantire la copertura finanziaria del secondo rinnovo contrattuale del 2026 che ha interessato le retribuzioni dei dipendenti comunali, oltre che a recepire le maggiori entrate registrate nel corso dell’anno e a finanziare ulteriori interventi. Sono questi i principali contenuti della quarta variazione al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Siena, in discussione oggi, giovedì 26 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale. Il provvedimento interessa anche le annualità 2027 e 2028, rispettivamente per 188.716,38 euro e 115mila euro, e prevede l’applicazione di quote dell’avanzo di amministrazione 2025 per 41.545,87 euro, garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio. L’atto, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto diciotto voti favorevoli e sette contrari da parte dei venticinque consiglieri presenti.

“Si tratta dell’ultima variazione ordinaria di bilancio dell’anno – ha spiegato Pagni – dal momento che sarà possibile intervenire entro il 31 dicembre soltanto per le fattispecie espressamente previste dalla normativa. La variazione si rende necessaria soprattutto per far fronte agli adeguamenti retributivi dei dipendenti comunali, a seguito del secondo rinnovo nell’anno solare del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto lo scorso 28 ottobre, dopo quello di febbraio 2026”.

“Sul fronte delle entrate – ha illustrato l’assessore – un dato particolarmente significativo riguarda il positivo andamento della riscossione dell’Imu, a fronte del mantenimento delle aliquote invariate. Gli incassi registrati nel primo semestre e le conseguenti previsioni per la seconda parte dell’anno contribuiscono a determinare un incremento delle entrate tributarie di quasi 330mila euro. Si registrano inoltre maggiori entrate per 93.042,60 euro derivanti dagli interessi attivi, per 52.380,64 euro dal pagamento delle sanzioni amministrative e per 106.684,97 euro dai redditi da capitale, riconducibili ai dividendi societari. A queste si aggiunge una minore spesa di 152.163,94 euro per gli oneri finanziari, anche in relazione alla definizione della transazione con Banca Monte dei Paschi di Siena relativa allo swap, che ha consentito di liberare risorse precedentemente accantonate”.

“Per far fronte agli adeguamenti contrattuali del personale – ha proseguito Pagni – abbiamo effettuato un’attenta ricognizione delle disponibilità di bilancio, individuando le economie di spesa maturate nel corso dell’esercizio e verificando le tempistiche di realizzazione delle opere programmate, con particolare riferimento agli interventi la cui conclusione è prevista oltre il 31 dicembre. Complessivamente, nell’ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione, si registrano maggiori stanziamenti per 1.699.893,23 euro e riduzioni di spesa per 258.935,67 euro, con un incremento netto di 1.440.957,56 euro. Da segnalare un contributo statale per il fondo per le politiche della famiglia di 142mila euro circa, che verrà riapplicato tramite la Società della Salute Senese per servizi aggiuntivi della società stessa”.

“Per quanto riguarda la parte in conto capitale – ha evidenziato l’assessore –, si registrano maggiori entrate per 264.827,32 euro, derivanti principalmente dal rimborso delle risorse relative agli interventi già realizzati nell’ambito del Bando Periferie e dal contributo regionale per l’attuazione del Piano di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che dai proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep e Pip. Tra gli interventi finanziati figurano la sostituzione dell’ascensore di Palazzo Pubblico, ormai obsoleto, e la manutenzione straordinaria degli uffici comunali, per complessivi 138.827,32 euro, nonché gli investimenti per la valorizzazione dei musei civici, per 91.700 euro. Sono inoltre previsti 16.500 euro per l’illuminazione e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, 18.604,40 euro per la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del progetto ‘Bici in Comune’ e 5mila euro per l’acquisto di beni durevoli destinati alle scuole”.

“Si tratta dunque – ha concluso l’assessore Riccardo Pagni – di una variazione che nasce da un puntuale lavoro di verifica delle entrate e delle spese dell’ente e che ci consente di adempiere tempestivamente, entro la fine dell’anno in corso, all’adeguamento contrattuale per i dipendenti dell’amministrazione”.

Sulla proposta di delibera il Collegio dei revisori dei conti ha espresso, lo scorso 18 novembre, parere favorevole.

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO