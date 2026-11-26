La Giunta comunale di Siena, nella giornata di martedì 24 novembre, ha analizzato le proposte dell’assessore delegato alla giustizia paliesca, Giuseppe Giordano (come da regolamento assente ieri alla discussione), relative alle Carriere del 2026. Dopo aver preso visione delle memorie difensive presentate da alcuni dei destinatari delle proposte, la Giunta comunale ha deliberato le sanzioni relative a specifici comportamenti contrari alle norme del Regolamento per il Palio. Le delibere saranno pubblicate, come di consueto, sull’Albo Pretorio del Comune di Siena.

Per il Palio del 3 luglio 2026, la Giunta ha deliberato per la Contrada della Torre la sanzione di una censura; per il fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio è stata deliberata la sanzione di un’ammonizione. Per il fantino Andrea Sanna detto Virgola è stata deliberata la sanzione di una diffida. Per la Contrada di Valdimontone è stata deliberata l’archiviazione del procedimento; per il fantino Salvatore Nieddu detto Lesto è stata deliberata la sanzione di una diffida. Per il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè è stata deliberata la sanzione di una diffida.

Per il Palio del 18 agosto 2026, la Giunta ha deliberato per la Nobile Contrada dell’Oca la sanzione di una censura; per il fantino Michel Putzu detto Spago è stata deliberata la sanzione di un’ammonizione. Per l’Imperiale Contrada della Giraffa è stata deliberata la sanzione di una censura; per il fantino Elias Mannucci detto Turbine è stata deliberata la sanzione di un’ammonizione. Per la Nobile Contrada del Nicchio sono state deliberate le sanzioni di una censura e di una deplorazione, mentre per il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sono state deliberate le sanzioni di una diffida e di un’ammonizione. Per la Contrada della Torre è stata deliberata la sanzione di una deplorazione.

Secondo gli articoli 98 e 99 del Regolamento per il Palio, “avverso le delibere della Giunta comunale non è ammesso alcun tipo di ricorso”.