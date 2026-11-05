Palio, le proposte di sanzione e le archiviazioni per le Carriere 2026

Alla luce degli addebiti notificati dall’assessore delegato alla giustizia paliesca, Giuseppe Giordano, in data 19 ottobre 2026, e tenuto debito conto delle memorie difensive presentate da Contrade e fantini nei termini del Regolamento per il Palio, lo stesso assessore delegato ha firmato le seguenti ordinanze.

Per quanto riguarda il Palio del 3 luglio 2026, l’assessore delegato ha proposto per la Contrada della Torre la sanzione di una censura (azione di spinta verso il basso del proprio fantino alla mossa); per il fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio la sanzione di un’ammonizione (azione di spinta verso il basso alla mossa). Per il fantino Andrea Sanna detto Virgola è stata proposta la sanzione di una diffida (condotta durante le fasi della mossa), mentre la contestazione di addebito nei confronti della Contrada del Leocorno è stata archiviata. Per la Contrada di Valdimontone è stata proposta la sanzione di una censura (cambio di posto del proprio fantino alla mossa); per il fantino Salvatore Nieddu detto Lesto è stata proposta la sanzione di un’ammonizione (cambio di posto alla mossa). Per il fantino Federico Guglielmi detto Tamuré è stata proposta la sanzione di una diffida (cambio di posto alla mossa indotto dal comportamento del fantino di un’altra Contrada), mentre la contestazione di addebito nei confronti dell’Imperiale Contrada della Giraffa è stata archiviata.

Per quanto riguarda il Palio del 18 agosto 2026, l’assessore delegato ha proposto per la Nobile Contrada dell’Oca la sanzione di una censura (cambio di posto del proprio fantino alla mossa); per il fantino Michel Putzu detto Spago è stata proposta la sanzione di un’ammonizione (cambio di posto alla mossa). Per il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia è stata proposta la sanzione di una diffida (cambio di posto alla mossa indotto dal comportamento del fantino di un’altra Contrada), mentre per la Nobile Contrada del Nicchio la contestazione di addebito è stata archiviata. Per la stessa Contrada è stata proposta la sanzione di una censura (posizionamento del proprio fantino davanti al verrocchio), mentre per il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia è stata proposta la sanzione di un’ammonizione (posizionamento davanti al verrocchio). Per l’Imperiale Contrada della Giraffa è stata proposta la sanzione di una censura (cambio di posto del proprio fantino alla mossa); per il fantino Elias Mannucci detto Turbine è stata proposta la sanzione di un’ammonizione (cambio di posto alla mossa). Per la Nobile Contrada del Nicchio è stata proposta la sanzione di una deplorazione (invasione pista dei propri contradaioli fin dal secondo giro). Per la Contrada della Torre è stata proposta la sanzione di una deplorazione (condotta dei propri contradaioli nell’immediato dopo corsa).