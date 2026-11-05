Castellina in Chianti cerca un istruttore per i servizi socio-educativi

Castellina cerca un istruttore amministrativo contabile da introdurre nel comune a tempo indeterminato e che si occupi di servizi socio educativi.

E’ già uscito infatti il l’avviso di avviso di mobilità, quindi chi è già dipendente in altre pubbliche amministrazioni può partecipare al bando che scade il 27 novembre prossimo. Si tratta di un lavoro a tempo pieno, 36 ore settimanali, tecnicamente è un “profilo professionale di istruttore amministrativo contabile afferente all’area degli istruttori” che troverà collocazione presso l’area dei servizi socio-educativi che sono gestiti in forma associata tra Castellina in Chianti e Monteriggioni. Quindi 21 ore di lavoro settimanali saranno a Monteriggioni e l’altra parte a Castellina in Chianti, seguendo l’organizzazione che è stata definita dai due enti che sono convenzionati non da ora.

“Lavorare nei servizi socio-educativi vuol dire occuparsi di bambini, di bisogni delle famiglie e anche di scuola, il nido in particolare – dice il sindaco di Castellina Giuseppe Stiaccini – Vuol dire dunque occuparsi delle persone, prendere in carico la parte educativa e guardare sempre avanti. Che è ciò che stiamo facendo noi: guardare al futuro, implementare i servizi che l’amministrazione rende al cittadino, far crescere la squadra. Non a caso questo è il secondo bando che esce in poco tempo. Il primo, quello sull’istruttore tecnico che è scaduto il 1 novembre e che ha visto ben 11 domande ammesse. E’ il segno che riusciamo a trasmettere fiducia e prospettiva e ne siamo orgogliosi”.

Chi può partecipare al bando per istruttore amministrativo contabile. Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche inquadrati nell’area degli istruttori o nella categoria equivalente di un altro comparto di contrattazione pubblica, con profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile alle funzioni proprie del posto da ricoprire secondo il sistema di classificazione applicabile presso l’ente di appartenenza. E poi, chiaramente, può partecipare chi non ha riportato condanne penali, chi non ha riportato, nei due anni antecedenti, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto e chi non ha procedimenti disciplinari in corso.

Come si presenta domanda. La domanda si fa attraverso la compilazione del format di candidatura sul Portale di Reclutamento InPa, www.inpa.gov.it non oltre il 27 novembre 2026. Con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse sarà nominata la Commissione incaricata della valutazione delle candidature esaminando i curricula professionali dei candidati. Obiettivo, verificare la coerenza delle esperienze lavorative e formative maturate rispetto alle attività del profilo richiesto. La selezione sarà inoltre effettuata mediante colloquio individuale finalizzato ad accertare le competenze professionali, le conoscenze e le esperienze maturate nell’ambito delle attività proprie degli enti locali, le capacità organizzative, relazionali e di problem solving, la motivazione al trasferimento e all’inserimento nell’organizzazione del Comune di Castellina in Chianti, il grado di autonomia operativa. Il Responsabile del Procedimento è Veronica Scocozza. Per info si può scrivere a [email protected] o telefonare al numero 0577 742327.