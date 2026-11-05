Festival Lef Poggibonsi, Silvia Vecchini all’Accabì

L’esercizio della lettura è al centro anche della nona edizione di Lef, Il Festival della Pedagogia in versione autunnale, in corso da martedì mattina a Poggibonsi, promosso da Fondazione Elsa con l’Assessorato alle politiche educative, associazioni e altri soggetti del territorio, oltre agli istituti scolastici del Comune di Poggibonsi. .

Al nutrito programma di spettacoli teatrali e alla proiezione del film “Se domani non torno” sul femminicidio di Giulia Cecchettin, si aggiungono moltissimi appuntamenti rivolti a diverse fasce di età, dedicati espressamente alla lettura.

Il primo è in programma venerdì pomeriggio, 6 novembre, alle ore 18, all’Auditorium Accabì. Sarà Silvia Vecchini, vincitrice del premio Pierluigi Cappello 2026, autrice di “Se tutte insieme. Poesie di madri, figlie, sorelle” (Bompiani 2026), volume illustrato da Sualzo, a condurre una serie di letture. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dalla Scintilla nell’ambito della rassegna “Dire, Fare, Baciare, Lettera e Testamento”.

Il calendario prevede anche due laboratori: il primo venerdì 6 alle 16 con Vecchini e Sualzo, dal titolo “L’avventura dello spazio bianco”, il secondo sabato 7 alle 10 dedicato al “Piccolo libro delle antenate” con la sola Silvia Vecchini, i cui posti risultano già esauriti in entrambi.

Altre iniziative dedicate alla lettura riguardano la presenza del Bibliobus in alcune zone della città e nelle frazioni e gli Scaffali Tematici alla Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini.

Il Bibliobus proporrà una serie di letture animate a tema autunnale per bambine e bambini, con ingresso libero, oltre a garantire libri in prestito per tutti, nelle seguenti date: martedì 10 novembre dalle ore 17.30 alle 19.30 in Piazza Rosselli a Poggibonsi; sabato 21 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30 ai Giardini pubblici di Bellavista, ingresso via Malta; sabato 28 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30 a Staggia Senese in via Alfio Ticci (davanti al parcheggio della palestra della scuola primaria).

Alla Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini saranno invece organizzati ben tre “Scaffali tematici” per un mese dedicato agli approfondimenti su tre temi.

Dal 17 al 24 novembre obiettivo puntato su Pinocchio, a cura del Laboratorio Costantino Marmocchi; dal 25 al 28 novembre il tavolo tematico sarà dedicato alla giornata internazionale per lEeliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre; dal 30 novembre al 5 dicembre il tavolo sarà dedicato alla Festa della Toscana. L’accesso è libero e segue l’orario di apertura della biblioteca.

Sabato 21 novembre (ore 10, Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini) si terrà la premiazione della sfida di lettura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

Sabato 28 novembre (Zona bambini Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini – Ore 10.30) “Letture a bassa voce” per bambine e bambini fino a 6 anni con le volontarie dell’Associazione Nati per Leggere Valdelsa.

Seguiranno due eventi del progetto Digitale e ZeroSei, curato da associazione Coordinate e promossi dalla Conferenza Zonale Alta Val d’Elsa: giovedì 3 dicembre (Auditorium Accabì – Ore 17), “Crescere insieme: accompagnare bambine e bambini ad essere cittadine e cittadini consapevoli nell’era digitale”, con Claudio D’Antonio; venerdì 11 dicembre (Accabì – Ore 17), “Modelli inconsapevoli, essere adulti educatori oggi nel mondo digitale”, con Romjna Nesti.

Uno spettacolo dedicato al burattino più famoso del mondo, concluderà le iniziative di questa edizione di Lef. Mercoledì 16 dicembre (Politeama, Sala Maggiore – Ore 10), andrà in scena “Pinocchio – Spettacolo musicale per attori pupazzi e… un burattino di legno” di Teatro del Drago con Mariasole Brusa, Roberta Colombo, Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Gianluca Palma, Flaminia Pasquini Ferretti. Dai 4 ai 10 anni (Staccia Buratta e Ombre d’Inverno).

Lef tornerà con altri appuntamenti durante l’anno educativo e scolastico e in primavera, con nuovi laboratori, incontri e giochi in piazza.

Il programma completo del Festival è su www.politeama.eu