Torna “Cercasogni” con gli spettacoli per bambine, bambini e famiglie

Una sala che si fa buia, qualcosa che appare sulla scena e per un’ora concentra gli sguardi di bambini e adulti nello stesso punto. È un’esperienza semplice, ma non neutra: il teatro crea immagini, mette in circolo domande e costruisce un tempo condiviso in cui esercitarsi a guardare il mondo da prospettive diverse.

È da qui che prende forma anche l’immagine scelta per raccontare la nuova edizione di Cercasogni, la stagione di teatro per le nuove generazioni promossa dal Comune di Siena e realizzata da Straligut in collaborazione con i Teatri di Siena. Dal 28 novembre 2026 al 20 marzo 2027, il Teatro dei Rozzi ospiterà dieci spettacoli rivolti a bambine, bambini, ragazze, ragazzi e alle loro famiglie.

Le lucciole che accompagnano visivamente la stagione arrivano proprio da questa idea: piccole luci capaci di attirare lo sguardo e spostarlo, anche solo per un momento, altrove. Non soltanto un’immagine grafica, quindi, ma il segno di un progetto culturale che prova a rendere il teatro un’esperienza abituale fin dall’infanzia, uno spazio in cui generazioni diverse possano incontrarsi e condividere linguaggi, storie e immaginari.

I dieci titoli attraversano forme, poetiche e fasce d’età differenti e compongono un programma che guarda al teatro per le nuove generazioni come a un vero terreno di ricerca artistica. Spettacoli costruiti attraverso linguaggi accessibili ma contemporanei, immediati senza essere scontati, capaci di incontrare pubblici molto diversi senza rinunciare alla complessità, all’invenzione e alla qualità della proposta. Il cartellone mette così in dialogo compagnie tra le più innovative della scena dedicata alle nuove generazioni con alcuni grandi nomi del teatro ragazzi italiano, alternando percorsi di ricerca, esperienze consolidate e differenti modi di intendere la relazione con il pubblico. Un teatro pensato per bambini e adulti insieme, che non semplifica lo sguardo ma prova, piuttosto, ad allargarlo.

“Cercasogni rappresenta una delle esperienze più significative per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e al teatro – dichiara il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio –. Il grande successo di pubblico che questa rassegna ha saputo conquistare negli anni, coinvolgendo tante famiglie e registrando una partecipazione sempre più importante, dimostra quanto sia forte il desiderio di condividere esperienze culturali di qualità fin dalla più tenera età. La nostra ambizione, però, è anche quella di guardare oltre l’infanzia: vorremmo che questi bambini, crescendo, continuassero a frequentare il teatro, a riconoscerlo come un luogo familiare, capace di emozionare, far riflettere e accompagnare le diverse stagioni della vita. Sappiamo che oggi il pubblico più giovane, soprattutto nella fascia adolescenziale, è quello che più fatichiamo a intercettare nelle nostre sale. È una sfida culturale che dobbiamo raccogliere, costruendo un rapporto con il teatro che non si esaurisca con gli spettacoli per l’infanzia, ma diventi un’abitudine, una passione e una scelta consapevole. Cercasogni è un punto di partenza prezioso per coltivare gli spettatori di domani, ma soprattutto per formare cittadini curiosi, sensibili e capaci di riconoscere nella cultura una parte essenziale della propria crescita”.

“Il teatro è un luogo di meraviglia, di scoperta e di incontro, e credo che non ci sia età più bella dell’infanzia per cominciare a conoscerlo e ad amarlo – dichiara il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli –. Cercasogni rappresenta un’occasione straordinaria per accompagnare i più piccoli alla scoperta della magia del palcoscenico, attraverso spettacoli capaci di parlare alla loro immaginazione, ma anche di coinvolgere ed emozionare gli adulti. Il Teatro dei Rozzi diventa così uno spazio di condivisione tra generazioni, dove le famiglie possono vivere insieme un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. Come Teatri di Siena crediamo profondamente nel valore di questa proposta, che arricchisce la nostra offerta culturale e contribuisce a rendere il teatro una casa aperta a tutti. Educare alla bellezza e alla sensibilità artistica fin da piccoli significa gettare le basi per un rapporto duraturo con il mondo dello spettacolo, coltivando quella curiosità e quella capacità di stupirsi che sono il cuore stesso dell’esperienza teatrale”.

“Accendere lo sguardo”, dentro e fuori dal teatro

Il filo conduttore scelto per questa edizione è “Accendere lo sguardo”. Un invito che riassume la direzione artistica e culturale del progetto: ogni spettacolo può accendere una curiosità, un’immagine, una domanda o semplicemente il desiderio di continuare a parlare insieme di ciò che si è visto.

Cercasogni si inserisce così in un lavoro più ampio che Straligut porta avanti durante tutto l’anno sul rapporto tra spettacolo dal vivo e nuove generazioni. Accanto alla stagione dedicata alle famiglie prosegue infatti Cercasogni Scuola, il percorso rivolto agli istituti del territorio, che porta bambine, bambini e adolescenti a teatro e accompagna la visione degli spettacoli attraverso attività pensate per creare relazione tra esperienza artistica e percorso educativo.

Fabrizio Trisciani, direttore artistico di Straligut: “Gli spettacoli sono un po’ come le lucciole: si accendono nel buio e per un momento ci fanno guardare le cose diversamente. È quello che cerchiamo ogni anno costruendo Cercasogni: non soltanto spettacoli “per bambini”, ma lavori capaci di parlare contemporaneamente a generazioni diverse, di lasciare una domanda, un’immagine, qualcosa da portare fuori dal teatro. Cercasogni e Cercasogni Scuola sono due parti dello stesso progetto: creare occasioni perché bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti possano incontrare il teatro e farne un’esperienza presente nella propria crescita e nella vita della città”.

Il teatro come inclusione: Sciroppo di Teatro® Siena

La nuova stagione sarà anche il luogo in cui prenderà forma a Siena Sciroppo di Teatro®, progetto teatrale e di welfare culturale sviluppato e realizzato da ATER Fondazione su un’idea di Silvano Antonelli. L’iniziativa nasce dall’idea che la partecipazione alla vita culturale possa contribuire al benessere delle persone e utilizza lo strumento della prescrizione sociale per avvicinare al teatro bambini e famiglie, attraverso il coinvolgimento dei pediatri. A Siena sarà proprio Cercasogni a ospitare questo incontro: un modo per permettere a nuove famiglie di scoprire lo spettacolo dal vivo, viverlo insieme e, magari, trasformarlo in una nuova abitudine.

Sciroppo di Teatro® Siena è una delle azioni di Sostenere l’Orizzonte, progetto sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il programma 2026/2027

Tutti gli spettacoli sono in programma al Teatro dei Rozzi di Siena.

28 novembre 2026 – NUOVA BARBERIA CARLONI – 5+ / tout public – ore 16.00 e 18.00 5 dicembre 2026 – PINOCCHIO – 6+ – ore 18.00 12 dicembre 2026 – LA BAMBOLA E LA BAMBINA – 5+ – ore 16.00 e 18.00 9 gennaio 2027 – OFFICINA PROMETEO – 5+ – ore 16.00 e 18.00 23 gennaio 2027 – ROSALUNA E I LUPI – 3-8 anni – ore 16.00 e 18.00 30 gennaio 2027 – GALASSIA ANNIKA – 6+ – ore 18.00 13 febbraio 2027 – KANU – 4+ – ore 16.00 e 18.00 20 febbraio 2027 – NINÌ E LA BALENA – 6+ – ore 18.00 13 marzo 2027 – RACCONTO ALLA ROVESCIA – 3+ – ore 16.00 e 18.00 20 marzo 2027 – SULLA VITA SFORTUNATA DEI VERMI – 3+ – ore 16.00 e 18.00

Tre modi per scegliere Cercasogni

Dal 27 ottobre saranno disponibili tre formule di abbonamento, pensate per permettere alle famiglie di costruire il proprio percorso all’interno della stagione e acquistabili sulle sezioni dedicate a Cercasogni del sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it) e di Straligut (www.straligut.it).

Dream comprende 7 spettacoli al costo di 45 euro; Little Dream permette di scegliere 5 spettacoli al costo di 30 euro; Extra Dream, al costo di 15 euro, comprende i 3 spettacoli in replica unica alle ore 18.00: Pinocchio, Galassia Annika e Ninì e la balena.

I biglietti dei singoli spettacoli invece saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 12 del 9 novembre.

Una rete intorno alla stagione

Estra conferma il proprio sostegno a Cercasogni in qualità di main sponsor, accompagnando una proposta culturale che mette al centro le nuove generazioni, le famiglie e la partecipazione.

“Ci sono esperienze che non si esauriscono quando si spengono le luci del teatro, ma continuano a vivere nelle emozioni e nelle curiosità che sanno suscitare. È questo il valore di Cercasogni: offrire alle nuove generazioni l’opportunità di scoprire il mondo attraverso storie e punti di vista diversi – dichiara Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra –. Come Estra crediamo nell’importanza di avvicinare le persone alla cultura, favorendo occasioni di incontro e condivisione. Sostenere questo progetto significa anche questo: essere presenti sul territorio attraverso iniziative che arricchiscono la vita della comunità”.

La stagione è sostenuta inoltre da Sienambiente, da quest’anno partner di Cercasogni.

“Abbiamo deciso di sostenere questo progetto perché propone e tratta molte tematiche coerenti con l’attenzione di Sienambiente all’educazione, alla sostenibilità e al territorio – ha dichiarato Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente. Oltre a credere nel teatro come momento di incontro e condivisione, ci fa molto piacere che due spettacoli della nuova stagione teatrale, uno a tematica ambientale e uno di carattere storico, vadano in scena nell’Auditorium della Casa dell’Ambiente, un punto di riferimento culturale per le scuole e per tutta la comunità”. Cercasogni è realizzato inoltre in collaborazione con In-Box, rete di sostegno del teatro emergente italiano, Rat – Residenze Artistiche Toscane e Assitej Italia, con il sostegno della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Informazioni

www.teatridisiena.it

www.straligut.it

[email protected]