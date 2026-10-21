Applausi per Mellone ai Rozzi che inaugura la stagione con un’indagine sentimentale tra parole, musica e disincanto

di Luisa Ciabattini

SIENA

Tra il “Campo Base” e “Ripetizioni d’amore” scorrono trentun anni di strada, da Castel Camponeschi fino al palcoscenico dei Rozzi. In mezzo c’è molto più di una traiettoria professionale. C’è un percorso che tiene insieme giornalismo, scrittura, televisione, esposizione pubblica e una più privata ostinazione a misurarsi con le domande essenziali.

Mellone, oggi direttore dei daytime di Rai 1, è arrivato a Siena con uno spettacolo teatrale che ha avuto la forma leggera della conferenza sentimentale e l’ambizione, più scoperta di quanto sembri, di mettere ordine dentro una materia che ordine non ne ha quasi mai: l’amore, la sua grammatica instabile, la sua usura contemporanea, la sua continua capacità di smentire chi pensa di averlo capito. Sullo sfondo si intravedeva anche una ricerca interiore che ha il tratto di chi prova a restare in piedi sopra le rovine, per usare un’immagine cara a Julius Evola, anche se in scena i riferimenti erano più larghi e trasversali, tra letteratura, scienza, canzone e osservazione del costume.

Ieri sera ai Rozzi, nell’appuntamento che di fatto ha inaugurato la nuova stagione dei Teatri di Siena, il pubblico è stato accolto da Vincenzo Bocciarelli, padrone di casa caloroso e già perfettamente calato in quel ruolo di anfitrione che accompagnerà anche quest’anno l’atteso cartellone. L’avvio ufficiale della stagione è fissato per il 23 ottobre ai Rinnovati con La Bella e la Bestia, ma questo passaggio senese di Mellone ha già dato una prima indicazione di tono ovvero quello di un teatro che cerca il contatto, che parla largo, che vuole intercettare pubblico e sensibilità diverse.

“Ripetizioni d’amore. Ditemi se ho capito bene”, per la regia di Raffaello Fusaro, si presenta come una lezione aperta, un monologo costruito per quadri, citazioni, canzoni e continue chiamate in causa del pubblico. Il meccanismo è semplice: un uomo nel mezzo della vita torna a studiare ciò che dovrebbe essere naturale e che invece oggi appare logoro, confuso, ridotto a slogan. Da qui nasce la formula delle “ripetizioni”, che Mellone usa lungo due ore di scena non da moralista né da tecnico, ma da osservatore coinvolto, uno che mentre parla degli altri sta parlando anche di sé.

La regia di Fusaro asseconda bene questa natura ibrida senza irrigidirla. L’impianto è pop, ma non superficiale e accompagna Mellone nel passaggio continuo tra racconto, riflessione, autoironia e polemica. Non c’è una vera progressione drammaturgica in senso classico. Il testo procede per accumulo, per lampi, per soste attorno allo stesso nodo. Il rischio della conferenza ben confezionata ogni tanto affiora, ma viene contenuto dalla presenza scenica dell’autore e da una scrittura che alterna dati, aneddoti e battute senza perdere del tutto il centro.

Il sottotitolo, Ditemi se ho capito bene, è la chiave migliore del lavoro. Mellone non distribuisce verità, costruisce semmai un’aula provvisoria in cui il primo a mettersi in discussione è lui. Quando lo spettacolo convince davvero, non è perché spiega l’amore, ma perché mostra quanto sia diventato difficile perfino nominarlo senza scivolare nella formula, nel tic sociologico o nell’autoassoluzione. E dentro lo spettacolo passa, come a scuola, la letteratura, la scienza, le osservazioni sui mutamenti dei rapporti di coppia, sul presente con l’effetto deformante dei social e sulla fragilità relazionale di una generazione cresciuta analogica e invecchiata nel digitale. Mellone insiste soprattutto su questo crinale, leggendo la Generazione X come un’età di passaggio, sospesa tra un vecchio ordine sentimentale ormai consumato e un presente più fluido ma anche più instabile. Una lettura che a tratti semplifica, ma coglie un disagio reale.

Più esposta al dissenso è invece la parte in cui il discorso si allarga al politicamente corretto e alla deriva woke. Qui Mellone cerca una critica di buon senso e talvolta la trova, soprattutto quando individua automatismi e conformismi del linguaggio pubblico. In altri momenti, però, il ragionamento si fa più assertivo che analitico.

“Ripetizioni d’amore” ha un dialogo e guadagna spessore nel rapporto con la musica, che non è semplice intermezzo ma seconda voce del racconto. La band dal vivo – Salvatore Russo alla chitarra, Francesco Longo alla fisarmonica, Giuseppe Fornaro al sax, Pierluigi Balducci al basso e Dominique Antonacci alla batteria – accompagna con misura i testi e le musiche firmati dallo stesso Mellone, dando respiro e temperatura alla scena.

Alla fine gli applausi sono arrivati convinti. Bocciarelli ha consegnato i fiori a Mellone, chiudendo una serata che ha avuto il merito di aprire informalmente la stagione con uno spettacolo accessibile ma non frivolo, personale ma non ripiegato su se stesso. Qualche sforbiciata avrebbe probabilmente giovato alla compattezza del testo, ma il punto resta un altro ovvero “Ripetizioni d’amore” non si limita a occupare il tempo dello spettatore, prova a chiamarlo in causa. E oggi, in teatro, non è poco.