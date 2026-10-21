Torna la rassegna “Relazioni d’arte” dei Musei Nazionali di Siena

Si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Relazioni d’arte”, un ciclo di conferenze di approfondimento condotte da studiosi universitari ed esperti del settore.

Il primo incontro, curato dal professor Gabriele Fattorini (Università degli Studi di Firenze), si terrà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Maria delle Nevi (Via dei Montanini 7/A).

La conferenza offrirà un’importante occasione per esaminare il mecenatismo della prestigiosa famiglia Cinughi nella Siena del secondo Quattrocento. L’attenzione si focalizzerà, in particolare, sulle vicende storiche legate alla fondazione dell’edificio sacro, eretto per volontà del vescovo Giovanni.

Il fulcro dell’intervento sarà la rigorosa analisi iconografica e stilistica della pala d’altare realizzata nel 1477 da Matteo di Giovanni: un’opera magistrale, capace di riflettere i profondi legami devozionali e l’alto profilo culturale della committenza.

Per maggiori informazioni: [email protected]