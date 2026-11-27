Giovedì 3 dicembre alle ore 17,45 nella Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi (via di Città, 75 – Siena) si terrà l’inaugurazione del 502° anno accademico dell’Accademia Senese degli Intronati.

La cerimonia si aprirà con la relazione dell’Archintronato Enzo Mecacci sull’attività svolta nel presente anno dall’Accademia e sulle prospettive future, seguirà la prolusione di Mario De Gregorio e Laura Riccò “Per una nuova storia dell’Accademia degli Intronati (1525-2025)”, nella quale, facendo riferimento alla loro omonima pubblicazione, tracceranno un quadro dei risultati (novità e conferme) delle ricerche effettuate nel corso delle celebrazioni per quinto centenario dalla nascita dell’Accademia.