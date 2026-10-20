Siena, torna “Stelle in Corsa”: aperte le candidature

Torna “Stelle in Corsa“, il talent promosso dal Comune di Siena per valorizzare il talento artistico dei giovani e offrire loro un’importante occasione di espressione, crescita e visibilità. Dopo il successo di partecipazione e di pubblico della prima edizione, l’amministrazione comunale rinnova l’iniziativa, confermando un format che mette al centro la creatività, lo spettacolo e il coinvolgimento della cittadinanza. Le candidature per partecipare alla seconda edizione sono aperte fino a martedì 3 novembre 2026, attraverso il sito www.stelleincorsa.it.

Il talent è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, residenti nella provincia di Siena oppure iscritti agli istituti scolastici e alle università del territorio, anche se non residenti. La partecipazione è aperta a singoli artisti e gruppi composti da un massimo di cinque persone, che potranno presentare le proprie capacità artistiche attraverso esibizioni di musica, danza, recitazione e altre forme di spettacolo dal vivo. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani talenti un palcoscenico sul quale mettersi alla prova, confrontarsi con professionisti del settore e intraprendere un percorso artistico che culminerà nello spettacolo finale, in programma mercoledì 7 aprile 2027 al Teatro dei Rinnovati, sotto la direzione artistica dei Teatri di Siena di Vincenzo Bocciarelli.

“Con la seconda edizione di ‘Stelle in Corsa’ vogliamo rinnovare il nostro impegno nel sostenere i giovani e offrire loro occasioni concrete per esprimere le proprie capacità, coltivare le proprie passioni e mettersi in gioco – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi –. Il successo della prima edizione ci ha dimostrato quanto talento, entusiasmo e desiderio di emergere siano presenti nel nostro territorio. Come amministrazione comunale crediamo che sia fondamentale creare le condizioni affinché queste potenzialità possano trovare spazio, essere riconosciute e valorizzate. ‘Stelle in Corsa’ non è soltanto una competizione artistica, ma un percorso di crescita personale e di confronto, che permette ai partecipanti di vivere da protagonisti l’esperienza del palcoscenico e di entrare in contatto con il mondo del teatro e dello spettacolo. Vogliamo che i giovani sentano Siena come una città capace di ascoltarli, dare fiducia alle loro idee e accompagnarli nella realizzazione delle proprie aspirazioni. Il nostro auspicio è che questa nuova edizione possa coinvolgere ancora più ragazzi, trasformando il talento e la passione in opportunità concrete per il loro futuro”.

Il percorso di selezione. Dopo la chiusura delle iscrizioni, i candidati ammessi saranno invitati a un colloquio conoscitivo con il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, previsto per venerdì 13 novembre. Il colloquio servirà a conoscere gli aspiranti concorrenti e a valutare le rispettive proposte artistiche, anche in relazione alle caratteristiche tecniche e organizzative della manifestazione. I casting si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 novembre nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala. Ogni concorrente avrà a disposizione un massimo di cinque minuti per presentarsi ed esibirsi davanti a una giuria di professionisti, che valuterà le performance sulla base della qualità artistica, interpretativa e personale.

Al termine delle selezioni saranno individuati quindici concorrenti, che accederanno alla fase successiva e avranno l’opportunità di esibirsi nello spettacolo conclusivo al Teatro dei Rinnovati. Nei mesi che precederanno la finale, gli artisti saranno coinvolti nelle prove e nella preparazione dello spettacolo, accompagnati da un percorso di comunicazione e promozione attraverso i canali social e le emittenti televisive locali.

Il pubblico protagonista. Anche in questa seconda edizione sarà fondamentale il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Dal 1 dicembre 2026 al 15 marzo 2027 sarà infatti possibile votare online i quindici concorrenti selezionati. I dieci artisti che riceveranno il maggior numero di preferenze accederanno alla corsa per il premio finale. La giuria tecnica avrà inoltre la possibilità di riammettere fino a due concorrenti tra i cinque esclusi dalla votazione online. La serata conclusiva del 7 aprile 2027 vedrà sul palco tutti e quindici i protagonisti, impegnati in uno spettacolo collettivo diretto da Vincenzo Bocciarelli. A decretare il vincitore saranno i voti della giuria tecnica e del pubblico presente in sala, ciascuno con un peso del cinquanta per cento sul risultato complessivo.

Il premio. Al vincitore di “Stelle in Corsa” 2026 sarà assegnato un premio di mille euro, oltre alla possibilità di partecipare alla stagione teatrale estiva 2027 dei Teatri di Siena, “Sboccia l’Estate”. Un riconoscimento che intende valorizzare il merito artistico e offrire un’ulteriore occasione di visibilità e crescita professionale.

Come partecipare. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il sito www.stelleincorsa.it, entro martedì 3 novembre 2026. Alla candidatura dovranno essere allegati un video della durata massima di un minuto che mostri le capacità artistiche del concorrente, una breve scheda tecnica della performance, una fotografia a figura intera del candidato o del gruppo e la copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i partecipanti. Il video dovrà essere in formato MP4, con dimensione massima di 200 mb, e reso disponibile attraverso un collegamento che consenta di scaricare direttamente il file, senza registrazioni o autorizzazioni. Per informazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]. Per gli aspetti tecnici relativi agli spazi teatrali è disponibile l’indirizzo [email protected]. Il bando completo e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito www.stelleincorsa.it.