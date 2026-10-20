Siena, al via “Vino, volti e territori” alla Fortezza Medicea

Presentato ufficialmente stamani, lunedì 19 ottobre alle ore 11.00 in conferenza stampa presso la Sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri il progetto “Vino, volti e territori – il vino come cultura, il Bastione come palcoscenico”. Rassegna, patrocinata dal Comune di Siena, che avrà sede presso il Bastione San Filippo della Fortezza Medicea, ideata da Laura Bucci (Lady Gourmet) ed Elisa Romei (Siena Wine Service) per il rilancio e la promozione dello storico marchio “Enoteca Toscana” di diretta proprietà del Comune di Siena, attualmente in gestione ad Enoteca Italiana.

Enoteca Toscana è un brand che ha una lunga storia legata alla tutela e alla promozione del patrimonio vitivinicolo regionale, tra i più ricchi d’Italia. Obiettivo della rassegna è quello di organizzare un ciclo di incontri tematici direttamente con i produttori di varie realtà vitivinicole d’eccellenza della Regione con focus sulle loro storie, sui loro percorsi professionali e di vita. Un progetto che intende porre l’attenzione sul concetto di vocazione per quanto concerne l’arte della viticoltura in Toscana.

“Questa rassegna- sottolinea l’Assessore al Turismo Vanna Giunti – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il legame profondo tra il vino, il territorio e l’identità della Toscana, mettendo al centro non soltanto le eccellenze enologiche, ma soprattutto le persone, le storie e il patrimonio culturale e paesaggistico che ne sono alla base. Come Comune di Siena – continua l’Assessore – siamo particolarmente lieti che il Bastione San Filippo della Fortezza Medicea possa diventare il palcoscenico di questi incontri e contribuire così a riportare Enoteca Toscana al centro di un percorso di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Il turismo enogastronomico – prosegue Giunti – è oggi una componente sempre più importante dell’esperienza di viaggio e iniziative come questa ci permettono di raccontare Siena e la Toscana attraverso una chiave autentica e qualificante: quella delle produzioni, delle competenze e delle persone che custodiscono e innovano una tradizione conosciuta in tutto il mondo. Crediamo – conclude l’Assessore – che proprio dalla capacità di creare occasioni di incontro e di confronto possa partire un nuovo percorso per Enoteca Toscana, capace di parlare a un pubblico ampio e di rafforzare il ruolo di Siena come luogo di riferimento per la cultura del vino e per la promozione turistica della Toscana”

“Parlare di vocazione alla viticoltura e al vino – dichiarano le due coorganizzatrici Bucci e Romei – significa uscire solo per un attimo dal calice con un linguaggio pop e moderno per abbracciare un mondo più ampio fatto di tradizioni familiari secolari, di innovazione e ricerca costanti ma anche e soprattutto di consapevolezza e salvaguardia di territori e paesaggi. “Si tratta di un mix- continuano Bucci e Romei – che lega assieme indissolubilmente la ricchezza dei terroir e l’opera quotidiana di donne e uomini che quella ricchezza custodiscono”.

“Siamo felici come diretti gestori del marchio Enoteca Toscana” per conto del Comune di Siena, di iniziative come questa – sottolinea la presidente di Enoteca italiana Siena, Elena D’Aquanno – che ci consentono – continua – di restituire a Enoteca Italina il suo fondamentate ruolo di luogo di riferimento per l’intera filiera vitivinicola e allo stesso tempo di sperimentare format innovativi per avvicinare pubblici diversi al nostro mondo”.

Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e saranno accompagnati da partner food rappresentanti le migliori eccellenze gastronomiche del territorio.

E’ possibile prenotarsi tramite una sezione dedicata direttamente sul sito di Enoteca Italiana Siena.