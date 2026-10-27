Tra Borghi e Cantine, il 29 ottobre tappa a Poggibonsi con Ristolio

Il quinto appuntamento di Tra Borghi e Cantine, con l’Autunno nel Piatto, punta verso nord. E a Poggibonsi incontra la cucina di Ristolio, il suo uovo a 65 gradi, con crema di topinambur e porcini arrostiti e i suoi piatti che tra cucina toscana elaborata e contemporaneità. Il 29 ottobre quindi la tappa si ferma qui. E, ad accompagnare i piatti, il Chianti Classico Docg della Fattoria Le Fonti. Su La Dolce Strada torna “Masoni Pietro” con i suoi Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

Continua dunque l’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto. Nove appuntamenti in questo autunno 2026 per scoprire “L’autunno nel piatto”, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg che si estendono sul territorio. La formula non cambia: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. La Cantina offre un omaggio ai presenti. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp che si potranno scoprire sulle tavole dei diversi appuntamenti.

Il menù del 29 ottobre. A Ristolio ci sarà l’Entrèe con Pane Toscano, Mousse di Fegatini, gel di Vin Santo e polvere di cappero con Bianco Toscana 2025 Fattoria Le Fonti. Come Antipasto, uovo a 65 gradi con crema di topinambur, porcini arrostiti, nocciole tostate e aria di olio extravergine di oliva con Bianco Toscano 2025 Fattoria Le Fonti. Come Primo, Tortelli ripieni di ribollita, crema di patate al rosmarino, salsa verde, cavolo nero croccante e olio extravergine d’oliva nella versione classica e nella versione con una leggera fumigatura al legno d’olivo. Insieme, Sangiovese 2024 e Chianti Classico 2022. Eccoci al Secondo: Medaglione di faraona ripiena di salsiccia toscana, crema di zucca delicata, fondo di faraona e mela arrosto al timo. Ad accompagnare questo piatto, Vino Arturo 2020 Fattoria le Fonti. Infine il Dessert con due proposte: Cremoso al cioccolato fondente 70% e olio extra-vergine di oliva, crumble di Panforte di Siena Igp e Cremoso al Ricciarello di Siena Igp, Gel al mandarino e Polvere di Ulivo, Ricciarelli e Panforte di Siena Igp. Ad accompagnare questi piatti, Abboccato 2013 Fattoria Le Fonti.

Tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine. Nuovo giovedì, nuova direzione e il 5 novembre la destinazione è Rapolano Terme con l’Osteria Il Granaio e “Fuori Sentiero” i vini dell’Azienda Agricola Casagori di Pienza Igt. Sulla Dolce Strada in questo caso incontreremo La Fabbrica del Panforte. Il 12 novembre, invece, l’appuntamento è all’Osteria Bottega dell’Abate a Monteriggioni con i vini del Podere Casetto Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, La Dolce Strada ci accompagna alla Pasticceria Sinatti. Il 19 novembre, rotta di nuovo a sud con il Ristorante Betulia, a Bettolle, e i vini della Cantina Crociani, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre sulla Dolce Strada si trova La Fabbrica del Panforte. Ultimo appuntamento il 26 novembre, all’Osteria del Conte di Montepulciano con i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti Igp di Siena di Fiore Siena 1827.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.