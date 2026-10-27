Arriva Backspin Academy: corsi per DJ e producer a Villa Rubini

La Giunta comunale di oggi, martedì 27 ottobre, ha approvato la proposta di collaborazione per la realizzazione di “Backspin Academy by DJ Loky”, un percorso formativo dedicato al mondo della musica, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’iniziativa, promossa da Davide Lochi, in arte DJ Loky, e Gianni Trilli, in arte Magic Trillo, si svolgerà negli spazi della Limonaia di Villa Rubini, messi a disposizione dal Comune di Siena per sei mesi.

Il progetto prevede dodici lezioni, con una frequenza indicativa di due incontri mensili, dedicate alle tecniche di missaggio, all’utilizzo delle consolle, alla teoria musicale e alla costruzione di performance dal vivo, fino agli aspetti professionali del settore. Il percorso sarà aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di preparazione.

“Vogliamo offrire ai giovani nuove occasioni per coltivare le proprie passioni e trasformarle in opportunità di crescita personale e, perché no, professionale – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi –. La musica è uno straordinario strumento di espressione, aggregazione e creatività. Attraverso questa iniziativa sosteniamo un progetto che valorizza il talento e avvicina le nuove generazioni a competenze concrete, contribuendo a rendere Siena una città sempre più attenta alle loro aspirazioni”.