Cag Isola d’Arbia, prosegue la collaborazione fra Comune e Lions Club

Proseguirà anche per il prossimo anno la collaborazione tra il Comune di Siena e il Lions Club Siena per le attività di sostegno e accompagnamento scolastico rivolte ai bambini e ai ragazzi che frequentano il Centro di aggregazione giovanile (CAG) “Sale & Pepe” di Isola d’Arbia. La Giunta comunale, nella riunione di oggi, martedì 27 ottobre, ha approvato, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi, il rinnovo della convenzione che disciplina le attività di volontariato svolte dall’associazione all’interno della struttura.

“Questa collaborazione – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi – rappresenta un importante punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e le famiglie di Isola d’Arbia. Il sostegno scolastico, infatti, non è soltanto un aiuto nello studio, ma anche un’occasione di crescita, socializzazione e integrazione. Ringrazio i volontari del Lions Club Siena per l’impegno e la disponibilità con cui, ormai da anni, contribuiscono a rafforzare la rete educativa e sociale del nostro territorio”.

La collaborazione, avviata nel 2018 nell’ambito del progetto “Giovani Isola d’Arbia” e successivamente rinnovata negli anni, ha consentito di potenziare i servizi rivolti ai giovani e alle famiglie del quartiere, ottenendo risultati particolarmente positivi soprattutto nell’ambito del supporto scolastico. Le attività, rivolte in particolare ai bambini e ai ragazzi provenienti da famiglie di origine straniera, rappresentano un importante strumento di sostegno educativo, socializzazione e integrazione, grazie anche al ruolo dei volontari del Lions Club, diventati negli anni figure di riferimento per i giovani che frequentano il centro.

La nuova convenzione prevede la prosecuzione delle attività gratuite di accompagnamento e sostegno scolastico rivolte ai bambini e ai ragazzi dai sei anni in su.

Il progetto comprende momenti di accoglienza e ascolto finalizzati a individuare le necessità degli studenti, oltre a ripetizioni e attività di aiuto allo studio, a partire dalla scuola primaria, nelle materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Il percorso educativo sarà inoltre integrato da momenti ricreativi, di socializzazione, dialogo e confronto, in collaborazione con gli educatori del Centro di aggregazione giovanile.

Attraverso il rinnovo dell’accordo, il Lions Club Siena continuerà a mettere gratuitamente a disposizione volontari, competenze e risorse per favorire il successo formativo dei ragazzi e rafforzare il ruolo del centro come punto di riferimento educativo e sociale per il quartiere. Il Comune di Siena garantirà il proprio sostegno attraverso la disponibilità dei locali, la promozione delle iniziative e il coordinamento con i soggetti coinvolti nella gestione della struttura.

La convenzione avrà durata di un anno dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previo accordo tra le parti e valutazione dei risultati raggiunti. La stipula dell’accordo non comporterà alcun impegno economico per l’amministrazione comunale.

Il rinnovo conferma la volontà dell’amministrazione di valorizzare la collaborazione con il mondo dell’associazionismo e del volontariato, riconoscendone il contributo nel rafforzamento dei servizi educativi, nel sostegno alle famiglie e nella promozione dell’inclusione sociale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e ai quartieri della città.