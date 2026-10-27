EVO in Siena 2026, il 23 novembre l’evento dedicato all’olio extravergine

Produrre qualità è fondamentale. Ma oggi, per il settore olivicolo, la sfida è anche riuscire a trasformare questa qualità in valore, competitività e nuove opportunità per le imprese.

È da questa riflessione che prende forma la terza edizione di EVO in Siena, in programma lunedì 23 novembre 2026, nella prestigiosa cornice del Santa Maria della Scala.

Promossa dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, l’iniziativa torna a riunire produttori, rappresentanti delle istituzioni, esperti, ricercatori, chef e professionisti per una giornata di confronto, approfondimento e degustazioni dedicata all’olio extravergine di oliva. L’evento è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Siena e con il patrocinio della Camera di Commercio.

Dalla qualità al valore: le sfide della filiera

L’olio extravergine italiano rappresenta un patrimonio di biodiversità, tradizioni produttive, competenze e identità territoriali. Un patrimonio che deve però confrontarsi con un mercato sempre più complesso, con l’evoluzione dei consumi, con la necessità di innovare e con l’esigenza di garantire adeguata remunerazione alle imprese.

Come costruire valore lungo la filiera? Quali prospettive offrono i mercati internazionali? Come rafforzare il rapporto tra olivicoltura e ristorazione? E quale contributo possono dare ricerca, comunicazione e innovazione?

Saranno questi alcuni degli interrogativi al centro del convegno della mattina, articolato in sei panel tematici, dalle ore 9.30 alle 13.00.

Tra gli approfondimenti troverà spazio anche LIFE VitiCaSe – Viticulture for Soil Organic Carbon Sequestration, progetto europeo di cui l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena è partner, dedicato alla gestione sostenibile del suolo e al sequestro del carbonio organico in viticoltura. Un’esperienza che testimonia l’impegno dell’Unione nella promozione della ricerca e dell’innovazione in agricoltura.

Conoscere l’olio attraverso l’esperienza

EVO in Siena non sarà soltanto un’occasione di confronto tra operatori. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, sono previste tre masterclass a cura di Adua Villa e Maurizio Pescari, dedicate alla scoperta delle diverse espressioni dell’olio extravergine.

Un viaggio tra gli oli italiani, un confronto internazionale tra le grandi produzioni del Mediterraneo e un percorso introduttivo dedicato ai DOP toscani offriranno ai partecipanti la possibilità di approfondire la conoscenza del prodotto attraverso l’assaggio.

Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare l’area espositiva, incontrare le aziende e conoscere le produzioni olivicole.

Un appuntamento aperto al territorio

Giunto alla terza edizione, EVO in Siena conferma la volontà di costruire un dialogo tra mondo agricolo, istituzioni, ricerca, ristorazione e consumatori.

Un’occasione per riconoscere nell’olio extravergine non soltanto un’eccellenza gastronomica, ma una risorsa economica, culturale e produttiva sulla quale continuare a investire.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma completo e le modalità di prenotazione sono disponibili nella pagina ufficiale dell’evento sul sito di Confagricoltura Siena.

https://www.confagricolturasiena.it/landing/evo-in-siena-2026