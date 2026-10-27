Pianella, Festa dell’Olio Novo fino all’8 novembre

Prosegue a Pianella la Festa dell’Olio Novo, organizzata dal Gruppo Sportivo Pianella con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Dopo la Camminata tra gli Olivi, il programma riparte venerdì 30 ottobre con cene, incontri e visite, fino a domenica 8 novembre.

La festa si svolge al campo sportivo comunale Lido Becucci, in locali coperti e riscaldati. Protagonista è l’olio nuovo, accompagnato da piatti della tradizione, pizze e ciaccini.

Il programma. Venerdì 30 ottobre alle 19.30 è in programma una cena a buffet, al costo di 15 euro. A seguire l’incontro “Dalla terra alla tavola: l’olio EVO tra nutrizione, salute e territorio”, con il dietologo e nutrizionista A. Tamagnini, l’assessora comunale Mimma Stagno e l’agronomo Giacomo Baffetti.

Sabato 31 ottobre si terrà una visita a Villa Chigi Saracini, a Castelnuovo Berardenga: ritrovo alle 9.30 al campo sportivo di Pianella e partenza alle 9.50. La prenotazione è prevista entro mercoledì 28 ottobre. Alle 13 seguirà il pranzo sociale, aperto anche a chi non partecipa alla visita, al costo di 22 euro.

Domenica 1° novembre alle 19.30 è prevista una cena con menù alla carta.

Giovedì 5 novembre, alle 19.30, una nuova cena a buffet da 15 euro precederà l’incontro “Paesaggi viventi: l’olio tra culture, identità e turismo sostenibile”, con Marcello Bonechi, vicepresidente di Città dell’Olio, Antonio Balenzano, direttore generale dell’associazione nazionale Città dell’Olio, e il sindaco Fabrizio Nepi.

Venerdì 6 novembre alle 19.30 la festa proseguirà con una cena con menù alla carta.

Sabato 7 novembre alle 9.10 è prevista la partenza per la visita al Percorso dell’Acqua all’interno del Santa Maria della Scala. Il costo è di 5 euro a persona e le prenotazioni devono essere effettuate entro mercoledì 4 novembre nella chat dei soci del Gruppo Sportivo Pianella. Alle 19.30 si terrà una cena con menù alla carta.

La Festa dell’Olio Novo si concluderà domenica 8 novembre con la cena, dalle 19.30, con menù alla carta.