Tartufo bianco, Domenico Francone firma la cena stellata a San Giovanni d’Asso

Dopo l’annuncio della collaborazione con Matteo Temperini, Executive Chef di Campo del Drago al Rosewood Castiglion del Bosco, ristorante insignito di due stelle Michelin, la 40ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso annuncia un’altra prestigiosa firma per le sue cene di gala.

Sabato 14 novembre 2026 sarà Castello Banfi a curare la seconda cena di gala, con lo chef stellato Domenico Francone, alla guida dei due ristoranti della tenuta, La Taverna e La Sala dei Grappoli, quest’ultimo insignito di una stella Michelin.

Un incontro che nasce dalla volontà di raccontare e valorizzare il tartufo bianco delle Crete Senesi attraverso la cucina, mettendo in relazione una materia prima profondamente legata alla storia e all’identità del territorio con la ricerca gastronomica contemporanea. Domenico Francone, alla guida della cucina di Castello Banfi, porta infatti avanti una filosofia gastronomica attenta alla valorizzazione dei prodotti e alla costruzione di un dialogo costante con il territorio. La collaborazione con Castello Banfi assume così un significato particolare: avvicinare due espressioni di uno stesso territorio, il mondo del vino e quello della gastronomia, mettendo al centro un prodotto identitario come il tartufo bianco.

L’obiettivo della Mostra è infatti quello di promuovere il tartufo a tutti i livelli, mostrando la ricchezza delle sue possibili interpretazioni. Dalla cucina familiare alle trattorie, dalla ristorazione del territorio fino alla cucina stellata, il tartufo bianco delle Crete Senesi può diventare protagonista di percorsi gastronomici differenti, mantenendo intatta la propria capacità di raccontare un luogo, la sua cultura e il suo patrimonio.

La collaborazione con Domenico Francone e Banfi si inserisce così nel percorso scelto per il quarantesimo anniversario: guardare alla storia della Mostra, ma allo stesso tempo aprirsi alle nuove forme attraverso cui il tartufo può essere conosciuto, raccontato e valorizzato. Quarant’anni di tradizione, una materia prima d’eccellenza e una cucina stellata: il tartufo bianco delle Crete Senesi celebra il proprio anniversario incontrando la grande gastronomia toscana.