E anche quest’anno l’autunno lascia il passo all’inverno e la carovana di Tra Borghi e Cantine va verso la conclusione. Ultima tappa alla ricerca dell’Autunno nel Piatto, verso il sud della provincia di Siena, a Montepulciano, all’Osteria del Conte. In tavola tra le altre proposte ci sarà Risotto Carnaroli Castelmagno e Tartufo Bianco. Il 26 novembre tutta la carovana concluderà qui questa stagione. Ad accompagnare le proposte dell’Osteria, i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti di Fiore Siena 1827, Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

L’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto quest’anno ha avuto in cartellone ben nove appuntamenti per scoprire “L’autunno nel piatto“, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg. La formula, quella consolidata: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. La Cantina offre un omaggio ai presenti. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp.

Il menù del 26 novembre. All’ Osteria del Conte a Montepulciano ci sarà come antipasto il Cremoso di Castagne, Finocchietto accompagnato da un vino spumante Metodo Classico. Come primo, invece, Risotto Carnaroli Castelmagno e Tartufo Bianco insieme a Vino Nobile di Montepulciano Mulinvecchio della Cantina Contucci. Come secondo, Faraona, teste di funghi arrosto e verdure con Vino Nobile di Montepulciano Pietra Rossa di Cantina Contucci. Per concludere, Mont Blanc e piccola pasticceria, Ricciarelli e Panforte di Siena Igp con il Vin Santo di Montepulciano.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.