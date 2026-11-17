E siamo otto, sì, siamo quasi a termine di questa edizione di Tra Borghi e Cantine. Il 19 novembre appuntamento a Bettole con l’Autunno nel Piatto. Qui la carovana incontra la cucina del Ristorante Betulia, amico e vera e propria conoscenza storica di Tra Borghi e Cantine che, tra i vari piatti, farà degustare la Scottiglia di Cinghiale al vino Nobile ed erbette mantecate. Il 19 novembre quindi la tappa si ferma qui. E, ad accompagnare le proposte di Betulia, i vini Nobile di Montepulciano Cantina Crociani mentre Su La Dolce Strada torna “La Fabbrica del Panforte” con i suoi Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

Continua dunque l’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto. Nove appuntamenti in questo autunno 2026 per scoprire “L’autunno nel piatto”, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg che si estendono sul territorio. La formula non cambia: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. La Cantina offre un omaggio ai presenti. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp che si potranno scoprire sulle tavole dei diversi appuntamenti.

Il menù del 19 novembre. Al Ristorante Betulia come antipasto ci sarà la Mousse di Chianina Igp in Crosta con piccolo cibreo e purea di sedano rapa. Ad accompagnare questo piatto, Rosso di Montepulciano Doc 2024 dell’Azienda Cantina Crociani, come tutti gli altri vini della serata. Come primo piatto, Vellutata di zucca e patata con stracciatella di bufala e rapa rossa e a seguire Maltagliati con Ragù di fagianella. Insieme a questi due piatti il Rosso d’Arnaldo Toscana Rosso Igt 2024. Come secondo piatto, la Scottiglia di Cinghiale al vino Nobile ed erbette mantecate. Ad accompagnare ed esaltare il gusto di questo piatto ci sarà il Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva 2022. Immancabile il dessert: Millefoglie di Panforte e Panpepato Igp, Ricciarelli di Siena Igp, Piccolo Castagnaccio, Ricciarelli e Panforte di Siena Igp. Tutto accompagnato dal Vin Santo di Montepulciano Doc 2022.

Tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine. Ultimo appuntamento il 26 novembre, all’Osteria del Conte di Montepulciano con i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti Igp di Siena di Fiore Siena 1827.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.