Aiutare genitori, educatori e cittadini ad accompagnare bambini e ragazzi nell’utilizzo delle nuove tecnologie, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare con maggiore consapevolezza le opportunità e i rischi del mondo digitale. È questo l’obiettivo di “Digital Family”, il percorso formativo gratuito in programma a Rapolano Terme con cinque incontri fissati per martedì 24 e giovedì 26 novembre, giovedì 3, giovedì 10 e martedì 15 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, presso il Palazzo comunale, in via Subborgo Garibaldi 1.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto CLIC – Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente promosso dalla Rete Documentaria Senese (ReDoS) e nasce dalla volontà di promuovere una maggiore cultura digitale, con particolare attenzione al ruolo delle famiglie nell’educazione delle nuove generazioni.

Il corso gratuito Digital Family sarà un’occasione di formazione e approfondimento accessibile a tutti. L’obiettivo non è soltanto quello di aumentare le competenze digitali degli adulti, ma anche di favorire il dialogo tra generazioni, rafforzando il ruolo educativo delle famiglie e promuovendo un rapporto più consapevole con gli strumenti tecnologici. Il percorso, con docenza a cura dell’agenzia formativa Bluinfo, punta a far acquisire ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici per orientarsi nel mondo digitale e supportare bambini e ragazzi nelle loro esperienze online.

Per partecipare, è possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito https://redos.comune.siena.it/clic/ o richiederlo presso l’Urp del Comune di Rapolano Terme. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato a [email protected] oppure consegnato all’ufficio URP del Comune di Rapolano Terme. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di ReDoS oppure scrivere all’indirizzo [email protected].