Rapolano Terme, Teatro del Popolo: aperta la campagna abbonamenti

Sette spettacoli tra prosa, musica, danza e circo contemporaneo, con interpreti di primo piano della scena nazionale e proposte capaci di incontrare gusti e sensibilità differenti. Il Teatro del Popolo di Rapolano Terme si prepara a una nuova stagione teatrale e apre la campagna abbonamenti 2026-2027, confermandosi un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo dal vivo sul territorio. Il cartellone, promosso da Fondazione Toscana Spettacolo, Comune di Rapolano Terme e Associazione Filarmonico Drammatica, propone un percorso che attraversa linguaggi e generi diversi, alternando grandi interpreti, classici della drammaturgia, nuove scritture, musica e danza e circo contemporaneo.

La campagna abbonamenti. Le conferme degli abbonamenti della precedente stagione saranno possibili sabato 14 novembre, dalle ore 16 alle 19, e domenica 15 novembre, dalle ore 10 alle 12. Le giornate dedicate ai nuovi abbonamenti saranno sabato 21 novembre, dalle ore 16 alle 19, e domenica 22 novembre, dalle ore 10 alle 12. La possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti sarà subordinata alla disponibilità dei posti rimasti liberi, nel rispetto della capienza del teatro. Nei giorni successivi sarà possibile contattare il numero 331 8181776, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

Prezzi e agevolazioni. L’abbonamento ai sette spettacoli ha un costo complessivo di 65 euro per il posto unico, una formula pensata per favorire la partecipazione continuativa del pubblico alla stagione teatrale. Per i singoli spettacoli il biglietto intero costa 16 euro, mentre quello ridotto è disponibile a 14 euro. Particolare attenzione è riservata ai giovani, con il Biglietto Futuro Under 30, promosso in collaborazione con Unicoop Firenze, che permette di assistere agli spettacoli al costo ridotto di 8 euro. La stessa tariffa agevolata è prevista per gli studenti universitari con la Carta Studente della Toscana. Sono inoltre previste riduzioni per gli over 65, i soci Coop, i possessori della Carta dello Spettatore FTS, limitatamente ai singoli biglietti, e per i possessori della EU Disability Card o di documentazione equivalente.

La stagione teatrale 2026-2027. Ad aprire il cartellone, venerdì 11 dicembre, sarà “Semplicemente Ornella”, un omaggio musicale a Ornella Vanoni con Gli Ottoni dell’ORT & Ritmica e la voce di Nadyne Rush, con arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio e produzione della Fondazione ORT. Sabato 16 gennaio sarà la volta di Maria Amelia Monti e Gigio Alberti, protagonisti di “Lungs – Polmoni” di Duncan Macmillan, con la regia di Alberto Giusta.

Domenica 24 gennaio il Teatro del Popolo ospiterà “Meno di due” di Teatrodilina, scritto e diretto da Francesco Lagi, con Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena. La danza sarà protagonista domenica 21 febbraio con “Non esistono più le mezze stagioni” della compagnia Kinesis, con regia e coreografia di Angelo Egarese e musiche di Antonio Vivaldi e altri autori. Venerdì 5 marzo spazio alla comicità e alla riflessione con Annagaia Marchioro in “Fulminata. La speranza è l’ultima a morire”, spettacolo scritto e interpretato dalla stessa attrice con la regia di Teresa Mannino. Sabato 20 marzo arriverà “Sonata per tubi” della Compagnia Nando e Maila, con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria. A chiudere la stagione, domenica 4 aprile, sarà uno dei grandi classici del teatro italiano: “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, nell’adattamento e con la regia di Roberto Valerio.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Popolo, in Piazza del Teatro 3 a Rapolano Terme, ai numeri 0577 724617 e 331 8181776, quest’ultimo anche tramite WhatsApp, oppure l’Ufficio programmazione del Comune di Rapolano Terme al numero 0577 723208.