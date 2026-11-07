Poggibonsi, al Politeama arriva Animals dei Pink Floyd 

Uno spettacolo immersivo nel mondo dei Pink Floyd quello in programma per giovedì sera, 12 novembre, alle ore 21, nella Sala Maggiore del teatro Politeama di Poggibonsi.

Sul palco saliranno i musicisti di Pink Floyd History con “Animal Farm” uno spettacolo completamente incentrato sul celebre concept album della band britannica pubblicato nel 1977, “Animals”, ispirato anche alle tematiche del romanzo “La fattoria degli animali” di George Orwell. Lo spettacolo si sviluppa in tre atti, dedicati rispettivamente a Dogs, Pigs e Sheep, intrecciando i brani del disco con altre composizioni entrate nella storia dei Pink Floyd. Ne nasce un percorso musicale e narrativo che affronta i rapporti di potere, le contraddizioni sociali e le dinamiche che caratterizzano la società di oggi.

Ispirandosi a Orwell vediamo un’interpretazione dei cani, aggressivi, come rappresentanti della legge; i maiali, dispotici e spietati, che rappresentano i politici; le pecore sono invece la “mandria insana e cieca”. Mentre il romanzo pubblicato nel 1945 si focalizza sullo stalinismo, l’album si trasforma in una critica al capitalismo e differisce nella rivolta delle pecore nei confronti dei cani.

Il teatro poggibonsese ospiterà dunque una tappa del nuovo world tour dei Pink Floyd History, una tribute band con oltre dieci anni di attività e quattro tournée internazionali alle spalle.

Pink Floyd History non è una semplice reinterpretazione, ma un’esperienza immersiva costruita su due piani: da un lato, un concerto di altissimo livello che ripercorre con precisione le musiche dei Pink Floyd, rispettandone l’identità sonora e l’impatto emotivo. Dall’altro, una narrazione visiva immersiva ispirata sia all’album Animals sia alla visione distopica di George Orwell, che trasforma lo spettacolo in un racconto contemporaneo sul potere, il controllo e la società.

Videoproiezioni, luci e scenografie digitali accompagnano lo spettatore in un viaggio che unisce musica e significato, tra passato e presente.

Con un nuovo tour mondiale, Animal Farm rappresenta l’evoluzione dello spettacolo dal vivo: uno show capace di unire qualità musicale, impatto visivo e una narrazione che parla direttamente al pubblico di oggi.

«Il nuovo spettacolo basato su Animals riflette la realtà attuale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali del momento presente», spiega il produttore Emiliano Galigani. A quasi cinquant’anni dalla pubblicazione, l’album conserva infatti una sorprendente attualità. L’obiettivo della produzione è andare oltre la celebrazione musicale, proponendo al pubblico una riflessione sulle dinamiche della società contemporanea attraverso il linguaggio della musica. Prodotto da Stage 11, “Animal Farm – Live Experience” prosegue così il suo percorso nei teatri italiani ed europei.

Link ai biglietti: https://www.ticketone.it/artist/pink-floyd-history/