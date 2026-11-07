Leonardo ad Abbadia San Salvatore: il sindaco incontra Macrì

Si è tenuto venerdì 30 ottobre a Siena l’incontro tra il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini, e il presidente di Leonardo, dottor Francesco Macrì. Al centro del colloquio lo stabilimento Leonardo di Abbadia San Salvatore.

Il confronto, svolto in un clima disteso e cordiale, ha visto il presidente Macrì ascoltare con grande partecipazione le considerazioni del sindaco. Volpini ha ricordato la strategicità dello stabilimento amiatino per l’attività che il gruppo vi svolge, sottolineando il valore di una presenza industriale storica per Abbadia San Salvatore e per l’intero territorio.

Nel corso dell’incontro il sindaco e il presidente hanno convenuto di organizzare presto una visita all’interno dello stabilimento.

“Ringrazio pubblicamente il presidente Macrì per l’ascolto e la partecipazione con cui ha seguito il nostro confronto, e per l’attenzione che ha dimostrato verso questo stabilimento, che è storico”, dichiara il sindaco Volpini. “Il mio ringraziamento va anche a Leonardo per la vicinanza che da anni dimostra al territorio di Abbadia San Salvatore e che continua ad avere.”

“La disponibilità che ci ha dato è un segnale importante ha dichiarato Volpini. La visita sarà anche un momento di confronto per capire concretamente quali sviluppi futuri potrebbero esserci per il sito dell’Amiata. Come amministrazione continueremo a lavorare con Leonardo, con spirito di collaborazione, nell’interesse del territorio e delle lavoratrici e dei lavoratori.”

La data del sopralluogo sarà definita nei prossimi giorni, d’intesa con la direzione del gruppo.