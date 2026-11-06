In funzione il nuovo mezzo per il lavoro della squadra esterna di Castellina

E’ arrivato. Ed è già in funzione. Stiamo parlando del nuovo autocarro, il “trattore” di cui Castellina in Chianti si è dotata per sostenere il lavoro della squadra esterna del Comune.

L’acquisto del nuovo mezzo a Castellina in Chianti era contenuto nell’assestamento di bilancio votato dal consiglio comunale a luglio scorso. Insieme c’erano altre voci come l’adeguamento dello stadio di Castellina, le manutenzioni stradali e delle caldaie, la nuova cucina per il nido, la digitalizzazione per le pratiche urbanistiche, la ristrutturazione di un appartamento nelle case popolari. Tutto questo per un valore complessivo di oltre 672mila euro. Grazie all’assestamento si sono create le condizioni per l’acquisto. E ora il trattore è già in strada, è già operativo.

A cosa sarà destinato? Sarà impiegato per manutenzioni ordinarie delle strade e anche per tanti altri interventi che vengono effettuati durante tutto l’arco dell’anno.

“Il precedente automezzo risale davvero a tanti anni fa e non era più adeguato per svolgere le funzioni utili alla squadra esterna – fa notare il sindaco Giuseppe Stiaccini -. C’eravamo impegnati a introdurre questo mezzo, a rinnovarlo, e ce l’abbiamo fatta. Così continua la nostra capacità e volontà di investimento in mezzi oltre che in risorse umane. Obiettivo: far crescere la qualità della risposta che l’amministrazione comunale dà nei confronti dei cittadini”.