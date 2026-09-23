Oltre 85mila per la manutenzione delle strade bianche

Operazione “sistemazione strade bianche” a Castellina in Chianti, partita. Su alcune zone, che hanno necessità davvero importanti, così come su strade segnalate dalla Polizia Municipale la ditta incaricata dal Comune sta intervenendo per togliere buche, cunette, risagomare i canali di scolo delle acque, livellare la strada. E renderla chiaramente percorribile.

Fino alla fine del 2026 è operativo, infatti, un incarico assegnato dal Comune per fare manutenzione sulla rete di strade bianche del territorio. Un importo di oltre 85mila euro utile per gli interventi da mettere in atto da ora all’autunno inoltrato.

“In prima battuta si interviene nelle strade con maggiori bisogni – spiega Alessia Neri, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castellina in Chianti – In questa fase facciamo le emergenze per poi concludere più avanti, entro la fine dell’anno”.

“Conosciamo le necessità – continua Neri – Sappiamo anche che ci sono delle giuste aspettative. Sono già arrivate segnalazioni, anche ringraziamenti. A tutti coloro che si affacciano sulle strade bianche – e sono tanti a Castellina – alle aziende, agli operatori, alle strutture ricettive diciamo: ci siamo, abbiamo già iniziato, le risorse ci sono e la ditta ha già l’incarico. Obiettivo, chiaramente, facilitare residenti, turisti, le attività agricole. Per questo è fondamentale garantire il buono stato di conservazione delle strade bianche comunali”.

Il territorio di Castellina e le strade bianche. La superficie del Comune si estende per 99,45 chilometri quadrati. La viabilità delle strade bianche comunali, che si sviluppa per 70 km, sia a causa della natura dei materiali da cui è costituita che dei tracciati tortuosi, ha necessità di costanti interventi di manutenzione ordinaria per garantire la sicurezza. In questa fase fino a dicembre 2026 il Comune interviene sulle più trafficate.

I lavori che vengono fatti. Tecnicamente i lavori da fare sono di “scarifica e recupero del materiale stabilizzato da eseguirsi con moto-livellatore, pulizia, risagomatura dei canali di scolo delle acque bianche o delle cunette di qualsiasi tipo, stesa di materiale, cilindratura della sede stradale”. Sono termini che indicano la sistemazione delle strade. Intervento finale: la risagomatura per limitare al minimo lo scorrimento superficiale delle acque che arrivano dalle piogge e quindi il dilavamento.