Siena, “Viva Bastianini!”: Messa in suffragio e Premio a Ludovic Tézier

Prosegue con due appuntamenti ravvicinati l’edizione 2026 del festival “Viva Bastianini!”, promosso dal Comitato omonimo, istituito dal Comune di Siena, con il coordinamento artistico e operativo di Amat.

Giovedì 24 settembre, alle ore 18, la Contrada della Pantera ospiterà nella Chiesa del Carmine la Santa Messa in suffragio di Ettore Bastianini, che vedrà la partecipazione dell’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”, diretta da Claudio Mugnaini, in un momento di raccoglimento che rinnova il legame profondo tra la figura del grande baritono senese, la Contrada e la comunità cittadina. La Messa si inserisce nel percorso di memoria che il festival dedica ogni anno a Ettore Bastianini, una delle voci più importanti del Novecento lirico internazionale e cittadino di Siena, mai dimenticato dalla sua città natale.

Sabato 26 settembre alle ore 17, invece, il Foyer del Teatro dei Rinnovati di Siena ospiterà la cerimonia di conferimento del Premio Ettore Bastianini 2026, che sarà assegnato al baritono Ludovic Tézier, oggi tra gli interpreti più autorevoli della scena lirica mondiale, dall’associazione internazionale culturale musicale “Ettore Bastianini”. La scelta di premiare Tézier conferma la vocazione internazionale del progetto e costruisce un ideale ponte tra la grande tradizione interpretativa di Ettore Bastianini e i protagonisti dell’opera contemporanea.

I due appuntamenti seguono la presentazione della biografia artistica dedicata a Bastianini, tenutasi il 18 settembre a Palazzo Comunale, e precedono l’ultimo appuntamento del festival che sarà mercoledì 14 ottobre alle 10.30 con la pièce teatrale “L’ultimo canto” al Teatro dei Rozzi di Siena. Spettacolo pensato in particolare per le scuole, ma aperto anche al pubblico su prenotazione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo [email protected].