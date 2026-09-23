Interruzioni elettriche, CNA Siena chiede un confronto a E-Distribuzione

CNA Siena chiede un confronto diretto con E-Distribuzione, alla quale invierà una richiesta formale di incontro proprio per discutere delle modalità con cui vengono programmate queste continue interruzioni dell’energia che costituiscono un danno reale per le imprese.

Il tema non riguarda gli investimenti sulla rete, né la necessità degli interventi, ma le modalità di programmazione di questi ultimi. Per CNA Siena è infatti difficile accettare che sospensioni della fornitura della durata di un’intera giornata vengano effettuate in pieno orario lavorativo, quando potrebbero essere organizzate in giornate come il sabato, riducendo fortemente l’impatto sulle attività produttive.

Si tratta della terza interruzione in pochi mesi in alcune aree di Poggibonsi, una situazione ormai insostenibile per imprese che devono già fare i conti con costi, scadenze, personale e ordini da rispettare.

CNA Siena ritiene che le imprese non possano continuare a pagare i danni derivanti da scelte organizzative dettate dalla volontà di evitare costi aggiuntivi, compresi quelli legati agli straordinari del personale.

L’Associazione ribadisce quindi la richiesta di programmare gli interventi futuri con modalità che riducano realmente i danni alle aziende e al territorio produttivo e si farà parte attiva per quelle imprese che riterranno di adire alle vie legali per richiesta danni.