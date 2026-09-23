Red Montalcino a Siena: il 2 ottobre 62 produttori a Palazzo delle Papesse

Red Montalcino varca per la prima volta i confini del borgo e arriva a Siena, dove venerdì 2 ottobre Palazzo delle Papesse ospiterà la quinta edizione dell’evento firmato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Protagonista il Rosso di Montalcino, espressione versatile e contemporanea della denominazione, al centro di un format aperto anche al pubblico che intreccia vino e territorio con musica, cultura e convivialità.

“Con il debutto a Siena, Red Montalcino avvia una nuova fase del proprio percorso. L’iniziativa infatti si inserisce nel nuovo piano di promozione del Consorzio che punta ad affiancare alle attività realizzate a Montalcino appuntamenti capaci di intercettare pubblici e contesti differenti – commenta Giacomo Bartolommei, presidente dell’ente consortile -. In questa strategia, il mercato italiano riveste un ruolo centrale. Vogliamo consolidare il rapporto con i consumatori e ampliare la conoscenza di un vino più immediato che sa accompagnare stili e momenti di consumo diversi. La scelta di Siena ci consente di iniziare questo progetto mantenendo un legame forte con la Toscana e aprendoci allo stesso tempo a nuovi interlocutori”.

La giornata si aprirà alle 15 con un walk-around tasting che riunisce 62 produttori per una prima sessione riservata a operatori del settore e stampa locale. Dalle 18 alle 20, i banchi d’assaggio accoglieranno anche i winelover, con ingresso a pagamento. Alle 20 aprirà l’enoteca collettiva, con il Rosso di Montalcino proposto al calice e servito dai sommelier. In contemporanea, e fino alle 21.30, sarà attiva l’area food, con corner dedicati alle specialità locali e alle proposte fusion e veggie. A chiudere la serata, il dj set nella corte del Palazzo, in programma dalle 21 alle 23.

Per informazioni e biglietti:

https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/it/1993/red-montalcino