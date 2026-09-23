Siena, manutenzione alle aree verdi dello stadio Franchi

Sono in corso di effettuazione, da parte del Comune di Siena, alcuni lavori di manutenzione all’interno dell’area dello stadio “Artemio Franchi” negli spazi di competenza. In particolare gli operai sono al lavoro per la cura delle aree verdi, attraverso l’effettuazione del taglio delle piante infestanti, manutenzione del verde e ripulitura.

I lavori, che saranno conclusi entro questa settimana, sono effettuati con il coordinamento degli assessorati allo sport ed edilizia sportiva (Lorenzo Loré), ambiente, verde e decoro urbano (Barbara Magi) e sicurezza (Fiamma Cardini). A seguire, nella settimana successiva, anche Sigerico spa effettuerà la manutenzione nelle aree di propria competenza per completare l’intervento congiunto nell’area dello stadio.