San Gimignano, “Amore toscano” chiude il 17° Festival Barocco

Sabato 26 settembre, alle ore 17, nella Sala di Dante dei Musei Civici di San Gimignano, l’Ensemble “Il Groviglio” composto da Marco Angeloni, tenore, e Marina Bonetti, arpa doppia a tre ordini, in un programma dal titolo “Amore toscano”, con musiche di Caccini, Peri, Frescobaldi e Brunelli.
Firenze e la Toscana furono, all’inizio del ‘600, centri culturali importanti anche per la produzione musicale: basti pensare alla corte dei Medici dove lavorava Francesca Caccini, artista richiestissima ovunque, o alle cattedrali di Firenze, Pisa o Lucca che stipendiavano importanti musicisti. Nel programma anche alcuni brani in prima esecuzione in tempi moderni, a testimonianza dell’attenzione del Festival verso capolavori di autori poco noti se non sconosciuti o dimenticati.
Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org.
Per info e prevendite: ufficio tusitico Pro-Loco di San Gimignano, tel 0577940008. Biglietti acquistabili sia in prevendita allo stesso ufficio oppure a partire da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria all’interno del cortile di Palazzo Comunale.