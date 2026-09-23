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mercoledì, 23 Settembre 2026
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San Gimignano, “Amore toscano” chiude il 17° Festival Barocco

Sabato 26 settembre nella Sala di Dante l’ultimo concerto della rassegna con l’Ensemble “Il Groviglio” e musiche di Caccini, Peri, Frescobaldi e Brunelli.
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Festival Barocco di San Gimignano, Veermer, chitarrista

Sabato 26 settembre, alle ore 17, nella Sala di Dante dei Musei Civici di San Gimignano, l’Ensemble “Il Groviglio” composto da Marco Angeloni, tenore, e Marina Bonetti, arpa doppia a tre ordini, in un programma dal titolo “Amore toscano”, con musiche di Caccini, Peri, Frescobaldi e Brunelli.

Firenze e la Toscana furono, all’inizio del ‘600, centri culturali importanti anche per la produzione musicale: basti pensare alla corte dei Medici dove lavorava Francesca Caccini, artista richiestissima ovunque, o alle cattedrali di Firenze, Pisa o Lucca che stipendiavano importanti musicisti. Nel programma anche alcuni brani in prima esecuzione in tempi moderni, a testimonianza dell’attenzione del Festival verso capolavori di autori poco noti se non sconosciuti o dimenticati.

Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org.
Per info e prevendite: ufficio tusitico Pro-Loco di San Gimignano, tel 0577940008. Biglietti acquistabili sia in prevendita allo stesso ufficio oppure a partire da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria all’interno del cortile di Palazzo Comunale.



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