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mercoledì, 23 Settembre 2026
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SCIENZA e RICERCA

UNISTRASI inaugura Bright-Night con lo scavo di San Casciano dei Bagni

Giovedì 24 settembre alle 17.30 visita speciale al Bagno Grande promossa dall’Università per Stranieri di Siena, con diretta streaming per il pubblico internazionale.
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Un appuntamento che è ormai una tradizione. Il cantiere di scavo del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni si apre domani ad una visita speciale, quasi alla fine della campagna di scavo. La diretta porterà dentro il cantiere, in collegamento ideale con la comunità internazionale che partecipa al progetto.
Appuntamento alle ore 17.30 al Bagno Grande e online sul canale YouTube di ateneo http://live.unistrasi.it



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