Bright-Night, Ottodix al Santa Maria della Scala con “Cerebro_Mundi”

Venerdì 25 ottobre nell’ambito della Bright Night – Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, organizzato dall’Università di Siena si terrà un importante evento artistico/musicale.

Ottodix (pseudonimo in musica dell’artista visivo multimediale Alessandro Zannier con nove album alle spalle e molte illustri collaborazioni) presenta a Siena il nuovissimo spettacolo multimediale Cerebro_Mundi, concept album dedicato al cervello umano e al riflesso delle sue azioni sulle reti di quello planetario.

Il performer, accompagnato da altri due artisti, mette in scena per immagini, musica e canzoni una riflessione fortemente umana sull’epoca attuale, mescolando neuro scienze, crisi ambientale, deriva cognitiva e violenza crescente nelle società globali, guardando all’interdipendenza tra le specie, alle intelligenze naturali e ai sistemi complessi.

L’evento (di carattere musicale ma di fatto multimediale) si terrà alle ore 19.00 nelle sale del prestigioso Complesso Museale Santa Maria della Scala, affacciato sul Duomo di Siena come atto conclusivo della rassegna di convegni, talk e conferenze diffuse in città, che arricchiscono l’appuntamento annuale dedicato alla ricerca.