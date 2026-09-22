Punto nascita di Campostaggia, riprendono gli open day

Dopo la pausa di agosto, riprendono gli appuntamenti con gli open day del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia, dove, una volta al mese, vengono aperte le porte ai futuri genitori interessati a conoscere i servizi offerti. L’appuntamento sarà sabato 26 settembre e si parlerà di Babywearing, come ospite ci sarà Chiara Pagni, che parlerà dell’importanza del portare il bambino e di come farlo in sicurezza .

Parlerà un’equipe di professionisti composta da ostetrica, ginecologa/o, pediatra, medico agopuntore, infermiera della neonatologia e anestesista. Alla prima parte informativa, che avrà luogo nell’auditorium Carlo Buffi dell’ospedale, seguirà la visita del reparto, sale parto e stanze del parto naturale dove un’ostetrica e un’infermiera accompagneranno le future mamme/coppie rispondendo a eventuali domande.

Per informazioni, è possibile chiamare dalle 17 alle 19 da lunedì a venerdì il numero 0577 994302.

L’appuntamento con l’open day sarà replicato il 24 ottobre, il 28 novembre e il 12 dicembre.