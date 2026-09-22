Domenica a Rapolano Terme torna ‘Puliamo i borri’

Dopo la pausa estiva, a Rapolano Terme torna l’appuntamento con ‘Puliamo i borri’, l’iniziativa di educazione ambientale e tutela del territorio organizzata dall’Associazione TvSpenta con il supporto del Comune di Rapolano Terme per pulire strade, boschi, aree verdi e spazi pubblici dai rifiuti. La prossima tappa è fissata per domenica 27 settembre, con ritrovo alle ore 9 in Piazza David Sassoli, località I Piani, a Rapolano Terme.

Come per ogni appuntamento, saranno forniti ai partecipanti guanti, sacchi, pinze e gilet ad alta visibilità grazie al contributo del Comune. Dopo la pulizia delle aree verdi, sarà offerto un piccolo rinfresco con la collaborazione della sezione Soci Coop di Rapolano Terme. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333-4744646.