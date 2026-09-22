Montepulciano, “Se potessi… Calamandrei!”

Domenica 27 settembre, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della morte di Piero Calamandrei, la Sala Ex Macelli di Montepulciano ospita “Se potessi… Calamandrei!”, recital a cura di Letizia Fuochi, con la partecipazione di Frank Cusumano. L’appuntamento apre le celebrazioni per i 70 anni dalla scomparsa del giurista, costituzionalista, scrittore e politico. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca e Archivio Storico P.Calamandrei e dal Comune di Montepulciano.

La narrazione musicale parte da una domanda: come si attraversa un tempo in cui i valori umani, politici e intellettuali sembrano svuotati, cultura e poesia rischiano di restare ai margini e la tendenza ad accontentarsi di risposte semplici a questioni complesse mette a rischio il pensiero critico? Per rispondere, Letizia Fuochi – cantautrice, autrice e storica fiorentina – dialoga idealmente con Calamandrei attraverso scritti, canzoni, poesie e stralci di discorsi, in un percorso tra giustizia, responsabilità civile, rispetto per le istituzioni e libertà. Ne emerge la figura di un uomo che ha smosso coscienze e ispirato consapevolezze, battendosi per l’affermazione dei propri diritti senza mai dimenticare i doveri richiesti dalla Costituzione.

Nel corso della serata sarà presentato il podcast “L’uomo, la toga, la libertà”, dedicato allo stesso Calamandrei e alla Costituzione, scritto e prodotto nell’anno scolastico 2025/2026 dalla classe III A dell’Istituto G. Pascoli di Montepulciano (I.C. Origo). Sul palco sarà presente anche la Presidente dell’Archivio Storico, Silvia Calamandrei, portando il proprio contributo alla serata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il giorno successivo, lunedì 28 settembre, Letizia Fuochi e Silvia Calamandrei incontreranno, sempre agli ex Macelli, alcune classi delle scuole del territorio per ricordare la figura del costituzionalista, intimamente legato a Montepulciano.

«Ricordare Piero Calamandrei nel giorno in cui ci lasciò significa ricordare che la Costituzione non è solo un testo da celebrare, ma un impegno quotidiano, fatto di diritti e di doveri. Con questa serata vogliamo restituire la sua voce alla comunità attraverso parole e musica, e affidarla anche ai più giovani: il podcast realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Pascoli dimostra quanto questo lavoro di memoria e di consapevolezza possa essere condiviso con le nuove generazioni», dichiara il sindaco Michele Angiolini.

L’omaggio a Calamandrei proseguirà a dicembre con un secondo appuntamento, nell’ambito delle iniziative promosse da Comune e Biblioteca Comunale per i 70 anni dalla scomparsa.