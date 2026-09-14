Montepulciano, dal 24 settembre il Festival “Maestri Fuori Classe”

Da giovedì 24 a domenica 27 settembre, Montepulciano ospiterà quattro giornate di incontri, lectio magistralis, tavole rotonde e confronti dedicati al tema “Del limite e del possibile. Le avventure della mente tra orizzonti e confini”, all’interno del Festival dell’apprendimento continuo – Maestri Fuori Classe. Giuristi, sociologi, scienziati, professionisti, atleti, artisti e studiosi si incontreranno per esplorare il significato del limite da prospettive diverse: culturale, sociale, scientifica, professionale e umana. Il festival, giunto alla sua nona edizione, è gratuito e aperto a tutti, pensato non solo per addetti ai lavori ma per chiunque, a prescindere dal proprio percorso di studi o professionale, voglia interrogarsi sui grandi temi del presente.

«Il nostro obiettivo resta sempre quello di promuovere l’apprendimento come un piacere oltre che come un dovere verso sé stessi e verso la società, un’opportunità per arricchire le nostre vite – afferma Francesco Marino, docente, scrittore e Direttore Scientifico del Festival – Il Festival “Maestri Fuori Classe” si propone di offrire una vera e propria esperienza che favorisca la residenzialità e la condivisione. Un percorso da fare insieme e in modo originale, assieme a tante figure qualificate provenienti da settori diversi».

«È con grande piacere che Montepulciano sostiene il Festival “Maestri Fuori Classe” – commenta il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini – in un mondo in continuo cambiamento, la formazione continua rappresenta una sfida indispensabile per adattarsi alle nuove realtà, per saper interpretare il tempo presente e provare a costruire un futuro migliore e sostenibile per tutti noi».

Il programma si apre mercoledì 24 settembre, alle ore 11:30 presso la Sala Polivalente Ex Macelli con la lectio magistralis di Gherardo Colombo, ex magistrato, su “Limiti e possibilità nel conflitto tra cultura e legge”. Tra gli appuntamenti da segnalare, la tavola rotonda “L’uomo multidimensionale” giovedì 25 settembre dalle 10:00 alle 13:00 moderata dal giornalista e conduttore televisivo Giampiero Marrazzo (Rai 3). Chiusura del festival affidata a Walter Ricciardi (Università Cattolica) che sabato 27 settembre, alle ore 10:00, parlerà delle “Sfide per la salute in un mondo in tempesta”. Programma completo su: www.maestrifuoriclasse.com.

Il Festival è un progetto di Maestri Fuori Classe ETS, realizzato con il patrocinio e il contributo di Comune di Montepulciano. Patrocinio di INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero Calamandrei e RAI Toscana. Partner: Accademia dei Professionisti, Ebilav Ente Bilaterale, CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia, Deaform s.r.l., CREO s.r.l.. Partner tecnici: Gamma Prodactions, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.